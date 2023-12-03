Ölümle böyle dans ettiler: Motosikletin üzerinde tehlikeli yolculuk

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-150 kara yolunda motosikletlerin üzerine yatarak giden iki sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ölümle böyle dans ettiler: Motosikletin üzerinde tehlikeli yolculuk
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Sakarya’nın Geyve ilçesi D-150 kara yolunda motosikletlerin üzerine yatarak giden iki sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Geyve-Taraklı D-150 kara yolu Eşme Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, kasksız iki motosiklet sürücüsü, motosikletiyle ilerlediği sırada yaptığı hareketlerle tehlikeye davetiye çıkardı. Yatarak kullandıkları motosikletlerle adeta ölümle dans eden sürücülerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kasksız motosiklet sürücülerinin, motosikletlerin üzerine yatarak ilerlemesi yer alıyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman