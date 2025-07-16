Bursa İstanbul karayolunda sol şeritte hızla ilerleyen motosikletli, ters yönden gelen otomobili son anda fark etti. Facianın teğet geçtiği o anlar kask kamerasına anbean yansıdı.

Osmangazi ilçesi Dürdane rampasında seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü, ters yönden gelen otomobili son anda fark ederek faciadan kıl payı kurtuldu. Ölümle burun buruna gelen sürücünün yaşadığı o anlar, kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsüne tepki gösteren motosikletli, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak duruma dikkat çekti. Olayın ardından sürücünün şikâyetçi olup olmadığı henüz bilinmezken, trafikte yapılan bu tür hataların büyük felaketlere yol açabileceği bir kez daha gözler önüne serildi.