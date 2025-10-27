Ölümlü kazaların yaşandığı Pınarhisar-Lüleburgaz Kavşağı'nda aydınlatma çalışmaları tamamlandı

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde çevre yolu üzerinde yoğun olarak kullanılan Lüleburgaz Kavşağı’nda yapılan aydınlatma çalışmaları tamamlandı.

Daha önce ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının sıkça yaşandığı, sürücüler açısından riskli bir nokta olan Lüleburgaz Kavşağı’nda yapılan çalışma ile bölge artık gece saatlerinde de güvenli hale getirildi. Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, gerek bakanlıkta gerekse ilgili kurumlarla yürütülen yoğun görüşmeler neticesinde aydınlatma çalışmalarının başlatıldığını ve bugün tamamlandığını belirtti. Başkan Talay, "İlçemiz genelinde sürücü güvenliğini artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Diğer kavşaklarımızda da aydınlatma çalışmaları konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Yakın zamanda tüm kavşaklarımızda aydınlatma sağlanacak" dedi.