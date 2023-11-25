Olumsuz hava koşulları için hazırlık yapan Sultangazi Belediyesi ekipleri denk geldikleri kazaya müdahale etti

İstanbul'da öngörülen olumsuz hava koşulları öncesi hazırlık yapan Sultangazi Belediyesi ekipleri, denk geldikleri bir trafik kazasına anında müdahale etti.

Olumsuz hava koşulları için hazırlık yapan Sultangazi Belediyesi ekipleri denk geldikleri kazaya müdahale etti
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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İstanbul’da öngörülen olumsuz hava koşulları öncesi hazırlık yapan Sultangazi Belediyesi ekipleri, denk geldikleri bir trafik kazasına anında müdahale etti.

Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde akşam saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. O esnada İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle sahada hazırlıklarını yapan Sultangazi Belediyesi ekipleri kazaya hızla müdahale etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman