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- Olumsuz hava koşulları için hazırlık yapan Sultangazi Belediyesi ekipleri denk geldikleri kazaya müdahale etti
Olumsuz hava koşulları için hazırlık yapan Sultangazi Belediyesi ekipleri denk geldikleri kazaya müdahale etti
İstanbul'da öngörülen olumsuz hava koşulları öncesi hazırlık yapan Sultangazi Belediyesi ekipleri, denk geldikleri bir trafik kazasına anında müdahale etti.
İstanbul’da öngörülen olumsuz hava koşulları öncesi hazırlık yapan Sultangazi Belediyesi ekipleri, denk geldikleri bir trafik kazasına anında müdahale etti.
Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde akşam saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. O esnada İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle sahada hazırlıklarını yapan Sultangazi Belediyesi ekipleri kazaya hızla müdahale etti.