Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını vurdu: BUDO'da çok sayıda sefer iptal

Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 4 Ocak 2026 Pazar gününe ait çok sayıda seferi iptal edildi.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, denizdeki elverişsiz hava şartları sebebiyle Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarında karşılıklı seferler gerçekleştirilemedi.

İptal edilen seferler şu şekilde sıralandı:

"4 Ocak 2026 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) - 4 Ocak 2026 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) - 4 Ocak 2026 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) - 4 Ocak 2026 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) - 4 Ocak 2026 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) - 4 Ocak 2026 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) - 4 Ocak 2026 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) - 4 Ocak 2026 14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) - 4 Ocak 2026 14.00 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) - 4 Ocak 2026 15.30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)."