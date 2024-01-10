Olumsuz hava şartları sanayi esnafının yüzünü güldürdü

Edirne’de gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 6 derecelere düşmesi ile sabah saatlerinde çalışmayan araçların sahipleri sanayinin yolunu tuttu.

Soğuk hava şartları birçok olumsuzluğa sebep olsa da zamanında önlem almayan sürücülerin araçlarındaki arızalar, Edirne’de sanayi esnafının yüzünü güldürdü.

Motor soğutma suyuna antifiriz eklemek, aküyü yenilemek ve kar lastiği takmak için çok sayıda sürücünün sanayiye geldiğini ve işlerin son günlerde çok iyi olduğunu dile getiren sanayi esnafı, soğuk havanın kendilerine fayda sağladığını söyledi.

Soğuk havada işlerinin arttığını ifade eden sanayi esnafından Şaban Arda, antifiriz koymayan, doğru akü tercih etmeyen ve kış lastiği kullanmayan sürücülerin sık sık sanayiye geldiğini belirtti. Arda, "Havalar soğumadan önce bakımları yaptırmayan sürücüler, hava sıcaklıkları düşünce çalışmayan araçlar ile sorun yaşamaya başladı. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Akü, antifiriz ve diğer elektrik işlerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kış ayı olması sebebi ile klima, radyatör ve akülerinde kontrollerini yapıyoruz. Çok şükür işlerimizde iyi gidiyor" dedi.

Daha önceki haftalarda havaların bu kadar soğuk olmaması nedeniyle araçlarına antifiriz koymayanlar ve akülerinde sorun yaşayanlar sanayilerin yolunu tuttu. Tekirdağ’dan yola çıkan ve aracının hatası sonrası Edirne sanayisine gelen vatandaş, aracın gün içerisinde yapılması ile tekrardan yola gideceğini belirtti.

Aracını sabah saatlerinde çalıştırmaya çalışan fakat aküsü boşalan vatandaşlar ise akülerini kontrol ettikten sonra gitti.

Sanayideki ustalar, sürücüleri araçlarına antifiriz koymaları, doğru akü tercih etmeleri ve kış lastiği kullanmaları konusunda uyardı.