Olumsuz hava şartlarına karşı ağaçlar budanıyor

Başiskele’de rüzgar ve fırtınalı havalarda yaya ile araç trafiğinin olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla ağaçlara budama işlemi yapılıyor.

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde cadde, sokak, kalıcı konut, park, bahçe ile yeşil alanlarda bulunan ağaçların budama ve bakım işlemlerini kış aylarında da devam ettiriyor. Belediye ekiplerince, yürütülen budama çalışmalarıyla yüzlerce ağaç budandı. Güvenlik tedbirleri alınarak yapılan budama işlemlerinde ağaçların kuruyan üst dallarına ulaşmak için ise sepetli hizmet araçları kullanıldı. Budama işlemleri, ağaçların düzenli gelişimini sağlamak, rüzgar ve fırtınalı havalarda yaya ile araç trafiğinin olumsuz etkilenmesini önlemek, ağaçlara istenilen formu vermek, çiçeklenme miktarını ile kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Her yıl ilçenin genelinde periyodik olarak yapılan ağaç budama ve bakım çalışmalarında, kesilen ağaç dalları, kuruyan veya devrilen ağaçlar küçük parçalara ayrılarak belediyenin depolarında muhafaza ediliyor. Çuvallanan odunlar daha sonra kış aylarında ilçede ikamet eden ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yakacak odun yardımı olarak ulaştırılıyor.