Ölümün kıyısından dönen eşinin mücadelesini kitaplaştırdı

İstanbul’da yaşayan gazeteci Elvan Ezber, peş peşe geçirdiği iki beyin kanaması bir menenjitle ölümün kıyısından dönen eşi Derya Ezber’in geçirdiği süreci kitaplaştırdı. 256 sayfalık kitapta, Derya’yı hayata bağlayan şeyin 20 yıl önce ölmesine rağmen babasına olan sevgisi olduğu anlatılıyor. Ezber, rahatsızlığın olduğu bölgenin ismi olan Willis Poligonu’nun adını verdiği kitabın kapağına ise eşinin beyninin MR görüntüsünü koydu.

Gazeteci Elvan Ezber, Willis Poligonu "Hayat" isimli ilk kitabını çıkarmanın heyecanını yaşıyor. Ezber’in bir yıllık süreçte kaleme aldığı ve üçlemeden oluşan kitabın ilki Willis Poligonu Hayat’ın konusu ise yaşadığı rahatsızlık sebebiyle ölümden dönen eşi. Ezber’in eşi Derya, geçen yıl peş peşe iki beyin kanaması ve menenjit geçirmiş uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Kitapta da bu süreçte hastalık sebebiyle eşler arasında yaşanan psikolojik, sosyolojik durumlar ele alındı.

Eşinin beynini kitap kapağı yaptı

İki gün zihin kaybı yaşayan ve ölümün sınırlarında dolaşan Derya’yı hayatta tutan ise 20 yıl önce ölen babasının sevgisiydi. Eşinin babasına olan bağlılığını fark eden Elvan, ona babası gibi davranarak onun iyileşmesini sağladı. İsmini rahatsızlığın kaynağı olan beynin Willis Poligonu bölgesinden alan kitabın kapağında yer alan beynin MR görüntüsü ise Derya’nın kendisine ait.

Okuyanlar hem üzülecek hem şaşıracak

Eşiyle aynı kitabın kahramanı olmanın heyecanını yaşadığını söyleyen Elvan Ezber, "Eşimle birlikte zorlu bir hastane süreci geçirdik. İyileştikten sonra da bu zor günleri hem hatıra kalması hem de unutmamak için kitaplaştırmaya karar verdik. Eşim anlattı ben yazdım ve ortaya çok güzel bir eser çıktı. Gerçek bir konuyu işleyen kitabımız bir üçlemeden oluşuyor ve bunun ilki de Willis Poligonu Hayat. Okuyanlar hem üzülecek hem şaşıracak. Sürpriz sonlu bir hikâye" dedi.

Hayat’tan sonra sırada sırat ve hasat var

Üçlemenin ilki olan Willis Poligon Hayat’ı önümüzdeki dönemlerde Willis Poligonu Sırat ve Willis Poligonu Hasat takip edecek. Kitap, internet üzerinden satışa sunuldu.