Ömer Döngeloğlu vefatının 3. yılında anıldı

Yaptığı dini programlarla toplumun geniş kesimleri tarafından tanınan ve geçirdiği Covid-19 nedeniyle 2020 yılında hayatını kaybeden İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu vefatının 3. yılında Esenler Belediyesince düzenlenen programla anıldı.

Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi üzerine uzun yıllar araştırmalar yapan hazırlayıp sunduğu televizyon programlarıyla herkes tarafından tanınan ilahiyatçı- yazar Ömer Döngeloğlu, Esenler’de düzenlenen programla anıldı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Ahmet Özkarataşlıoğlu, Alpcan Çelik, Aziz Hardal, Bünyamin Topçuoğlu, Dursun Ali Erzincanlı, Resul Aydemir, Mustafa Demirci ve Mikail Şimşek, Dögeloğlu’nu dualarla andı. Programa Döngeloğlu’nun ailesi de katıldı. Programda Ayasofya Camii imamı Bünyamin Topçuoğlu tarafından Kuran-ı Kerim tilavet edildi. Vatandaşlar da programa yoğun ilgi gösterdi.