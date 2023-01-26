Ömer Erdoğan: 'İnşallah taraftarlarımızın önünde güzel bir futbolla 3 puanı alan taraf oluruz'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, cumartesi günü oynayacakları Gaziantep FK maçına ilişkin, "Şimdi içeride oynayacağımız çok önemli bir Gaziantep maçı var. Özellikle son maçtaki galibiyetin anlamının daha iyi olması için bu maçta galip gelmemiz gerekiyor. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. İnşallah dolu bir stadyumda, taraftarlarımızın önünde güzel bir futbolla 3 puanı alan taraf oluruz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında cumartesi günü evinde Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

“İnşallah taraftarlarımızın önünde güzel bir futbolla 3 puanı alan taraf oluruz”

MKE Ankaragücü Beştepe Tesisleri’nde sürdürülen hazırlıklarla ilgili basın mensuplarının sorularını cevaplayan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, takım olarak iyi bir gidişata sahip olduklarına dikkati çekerek, “Futbol anlamında belki son maçlarda sonuca yansıtamadık ama ilerisi için çok umut vadeden bir futbol oynuyorduk, çok iyi mücadele eden bir futbolcu grubumuz vardı. Son iki maçta bu iyi oyunun karşılığını galibiyetler ve puanlarla almış olduk. Şimdi içeride oynayacağımız çok önemli bir Gaziantep maçı var. Özellikle son maçtaki galibiyetin anlamının daha iyi olması için bu maçta galip gelmemiz gerekiyor. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. İnşallah dolu bir stadyumda, taraftarlarımızın önünde güzel bir futbolla 3 puanı alan taraf oluruz” diye konuştu.

“Önemli olan bizim neler yapabileceğimiz”

Gaziantep FK’nın Teknik Direktör Erol Bulut ile yollarını ayırması nedeniyle oluşan belirsizliğin kendi oyun planlarında bir değişiklik oluşturmayacağını vurgulayan Erdoğan, “Önemli olan bizim neler yapabileceğimiz. Biz de artık bazı şeyleri oturtturduk. Özellikle takım savunmasını çok ciddi ve iyi bir şekilde yapıyoruz. Analizlerde de özellikle oyuncularıma ısrarla gösterdiğim şey, bizim Konya’da sonuca ulaşmamızın nedeni gerçekten takım halinde çok iyi savunma yapmamızdı. Önceki oynadığımız Galatasaray deplasmanı, Adana Demirspor deplasmanı, Beşiktaş kupa maçında futbol olarak, pozisyon olarak daha dolu bir oyun vardı ama Konya maçında da öyle bir futbol gerekiyordu. Biz her zaman keyif veren futbol oynamak, topa çok sahip olmak ve pozisyon üretmek istiyoruz ama bazı maçlarda maçın gidişatına göre oyuncuların oyuna göre reaksiyon göstermesi gerekiyor. Bu da karakteri ile ilgili. Bazen rakibin oyun anlayışı gidişatı başka bir oyuna itiyor. Oyuncularım konusunda beni en çok mutlu eden şey, herkes saha içerisinde çok fazla sorumluluk alıyor. Bizi bundan sonra da başarıya götürecek en önemli faktörlerden bir tanesi saha içerisinde herkesin sorumluluk alması ve dayanışması” ifadelerini kullandı.

“Hedefim altyapıdan oyuncularla birlikte 24 kişilik bir kadro ve 4-5 oyuncuyu aramıza katmak”

Devre arası transfer döneminde takıma yapılacak takviyelere de değinen Erdoğan, yeni transfer edilecek oyuncular kadar önemli olan bir diğer konunun da kadrodaki sayıyı azaltmak olduğunu belirterek, “Transferinde çok ilerlediğimiz oyuncular var, bugün bekleyip aksamalar nedeniyle yarına ertelediğimiz oyuncular var. Belki birisi de bu akşam aramıza katılabilecek. Sportif direktörümüz ve yönetimimizle birlikte çok yoğun bir şekilde mesai harcıyoruz ama bazen bizi de aşan konular oluyor. Oyunculara son anda bazı teklifler geliyor ve kafalarının karışması biraz süreci uzatıyor. Aradığımız her mevkide oyuncuları belirledik ve çok ciddi aşama kaydettik. Parasal anlamda hiç sıkıntılar olmadı ama oyuncuların bir karar vermesi gerekiyor. Zaman zaman bu süreç biraz uzuyor. İnşallah oyuncuları en yakın zamanda aramıza katabiliriz. Şu an 17 oyuncuyla çalışıyoruz. Altyapıdan da 3 tane oyuncumuz var aramızda, onlarla birlikte 20 kişiyiz. Hedefim altyapıdan oyuncularla birlikte 24 kişilik bir kadro ve 4-5 oyuncuyu aramıza katmak” dedi.

“Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale kalmak bizim için gurur verici”

Bir basın mensubunun Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde karşılaşacakları Trabzonspor eşleşmesini sorması üzerine Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale kalmak bizim için gurur verici. İnşallah Trabzonspor maçına kadar ligdeki gidişatımızı çok daha sağlıklı sürdürüp kupa maçına da çok daha moralli ve özgüvenli çıkmak istiyoruz”