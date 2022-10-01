Ömer Erdoğan: 'Yediğimiz goller bizim için çok üzücü oldu'

M. Başakşehir mağlubiyetinin ardından konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, “Beraberliği yakaladıktan sonra maalesef biraz geriye çekildik. Spesifik bir golle tekrar geriye düştük. Çok etkili olamadık. Yediğimiz goller bizim için çok üzücü oldu” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında MKE Ankaragücü, konuk ettiği M. Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, şunları söyledi:

“Oynadığımız rakip hem Süper Lig’in hem de Avrupa’da kendi kulvarında en dominant oynayan takımlardan birisiydi. Biz de milli takım arasında hem fiziksel kapasitemizi yukarıya çekmeye çalıştık. Özellikle ilk yarı zaman zaman yaptığımız ön alan baskısında rakibi istediği şekilde oyun kurdurtmadık. Erken yediğimiz talihsiz gol bizi maça geride başlattı. Geriye düşmemize rağmen oyunu daha çok domine eden Ankaragücü vardı. Beraberliği yakaladıktan sonra maalesef biraz geriye çekildik. Spesifik bir golle tekrar geriye düştük. Çok etkili olamadık. Yediğimiz goller bizim için çok üzücü oldu. En az bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum.”