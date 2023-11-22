Ömer Faruk Yurtseven'in 18 sayısı, Utah'a yetmedi

NBA’de milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven’in formasını giydiği Utah Jazz, deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Lakers’a 131-99’luk skorla mağlup oldu. Utah’ta Ömer Faruk 18 sayı, 6 ribaund ve 1 asistle oynayarak takımının en skoreri oldu.

NBA’de normal sezon 5 karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Lakers evinde karşı karşıya geldiği Utah Jazz’ı 131-99’luk skorla mağlup ederek üst üste 3., toplamda da 9. galibiyetini elde etti. Lakers’ta LeBron James 26 sayı, 16 ribaund, D’Angelo Russell 20 sayı, 8 asist ve Austin Reaves 19 sayı, 5 asistle oynayarak galibiyeti getirdi. Bu sezonki 10. yenilgisini alan Utah’ta milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 17 dakika kaldığı parkede 18 sayı, 6 ribaund ve 1 asistle oynarken, takımın en skoreri oldu. John Collins 15 sayı, 4 ribaund ve Collin Sexton da 14 sayı, 4 asistle müsabakayı tamamladı.

Indiana Pacers, State Farm Arena’da mücadele ettiği Atlanta Hawks’ı 157-152’lik skorla mağlup etti ve 8. galibiyetini kazandı. Indiana’da Tyrese Haliburton, 37 sayı, 16 asist, Buddy Hield da 24 sayı, 2 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Ligdeki 7. yenilgisini alan Atlanta’da ise Trae Young’ın 38 sayı, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

LeBron, NBA’de 39 bin sayıya ulaşan ilk oyuncu oldu

Los Angeles Lakers, sahasında Utah Jazz’ı 131-99 mağlup etti. Karşılaşmayı 17 sayı, 7 ribaund, 9 asistle tamamlayan Lebron James, 39 bin sayı barajını geçen ilk oyuncu oldu. 38 yaşındaki yıldız basketbolcu, 2 bin 291 üç sayılık atışana ulaşarak bu alanda da Vince Carter’ı geçti ve tüm zamanların en çok üçlük atan 7. oyuncusu oldu.

Lakers’ta Anthony Davis 26 sayı, 16 ribaund, D’Angelo Russell 20 sayı, 8 asistle maçı tamamladı.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 126 - Toronto Raptors: 107

Atlanta Hawks: 152 - Indiana Pacers: 157

Philadelphia 76ers: 119 - Cleveland Cavaliers: 122

Phoenix Suns: 120 - Portland Trail Blazers: 107

Los Angeles Lakers: 131 - Utah Jazz: 99