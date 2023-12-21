Ömer Hakverdi gazetecilerle bir araya geldi

Yeniden Refah Partisi Silivri İlçe Başkanı ve Belediye Başkan Aday Adayı Ömer Hakverdi, ilçemiz basın mensuplarıyla kahvaltı da bir araya geldi. Sohbet havasında gerçekleşen toplantıda basın mensuplarıyla fikir alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkan Aday Adayı Ömer Hakverdi yaptığı açıklamada, “Rabbim çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda, Erbakan Hocamızın çizmiş olduğu Milli Görüş çizgisinde Silivri’mize hizmet için buradayız. Siz kıymetli basın mensuplarımıza çok ihtiyacımız var. Sizleri takip ederek, Silivri’ye de yapılması gereken hizmetleri Rabbim bize de Belediyeyi nasip ederse, hizmete talip ederiz” ifadelerini kullandı.

HAKVERDİ: “1994 RUHU TEKRARDAN OLACAKTIR”

1988 yılından beri Milli Görüş davasından ayrılmadığını söyleyen Hakverdi; “Adıyaman Gerger 1980 doğumluyum. Evli ve 4 çocuk babasıyım. Gayrimenkul ve inşaat işleriyle uğraşıyorum. 1988’den beridir Milli Görüş davasına, rahmetli babamdan, abilerimden, Erbakan Hocamızın çizgisinden hiçbir zaman ayrılmadık. Ağabeyim 1988 yılında Eminönü’nde Gençlik Kolları’nda görev alırken, bizde onun yanında sabahlara kadar, pankart, broşür, bayraklarla süslerdik. Bugün geldiğimiz nokta, Erbakan Hocamızın sıhhatinden vefat edene kadar partimden, çizgimden hiçbir zaman ayrılmadım. Hocamızın vefatından sonra, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’a destek verdik. Genel Başkanımız Fatih Erbakan partimizi kuracağını açıklayınca, tekrar yuvamıza geri döndük. Yeniden Refah Partisi’nin Gaziosmanpaşa Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği yaptım. Mahalli İdareler Birim Başkanlığı yaptım. Silivri’mizde ticaret ve ikametimizden dolayı bize verilen talimatla, bizi buraya layık gördüler. Erbakan Hocamızın silsilesidir, ‘Görev istenmez, verilir.’ Bu şiarla Gaziosmanpaşa’dan burada İlçe Başkanlığı görevine başladık. Şuan da Türkiye’nin en genç liderine sahibiz. Erbakan Hocamızın kanından olması da bizim için ayrıca önemlidir. 1994 ruhu inşallah tekrardan olacaktır. Ülkemiz için çok önemli projelerimiz var. Silivri’yi düşünüyor ve Silivri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Toplantıya ayrıca, İlçe Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Aday Adayı Erdal Akarslan, İlçe Teşkilat Başkanı Erdal Kocabey ile İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kenan Turan da katıldı. Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu.