Ömer Hakverdi 'Gruplaşmayacak, bir bütün olacağız'

Yenide Refah Partisi Silivri Belediye Başkan Adayı Ömer Hakverdi, yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Değerli Silivrili hemşerilerim genel başkanımız Fatih Erbakan Bey’in teveccühü ve partimizin yetkili kurullarının istişaresi sonucu Yeniden refah partisi Silivri belediye başkanı adayı olmuş bulunmaktayım.

Seçim takvimi doğrultusunda bugün Silivri’ye birlikte hizmet edeceğimiz yol arkadaşlarım meclis üyesi adaylarımızın da bulunduğu listemizi ilçe seçim kuruluna teslim etmiş bulunmaktayız. Her biri birbirinden kıymetli yol arkadaşlarıma güvencim tamdır. Silivri’ye hizmet etmek bizlere çok yakışacak.

Bizlerde Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan ile beraber Milli Görüş bayrağının tek temsilcisi Yeniden Refah Partimizin Ahlaklı Belediyecilik anlayışını Silivri'ye taşımak için yola çıkıyoruz. Akademisyenlerimizin hazırladığı projeler ve Milli Görüş kadrolarıyla eskiyi yıkmaya değil; eskiyi güzelleştirmeye geliyoruz. Düşmanlık etmek için değil, sevgi göstermek için geliyoruz.

Kazanmak için değil Şehirlerimize Sahip Çıkmak için geliyoruz. Silivri'nin refahı için 'Şehrine Sahip Çık' diyoruz. Silivri’mizde işi ehline teslim edeceğimiz bir yönetim anlayışı ve tasarruf tedbirlerimizle birlikte vatandaşımızın sırtında değil yanında olacağımızı ve 94 ruhuyla yeniden tüm ihtiyaçlara koşacağımızı ilan ediyorum.

Silivri’miz için omuz verecek olan ve ihtiyaçlarına çözüm üreten tüm vatandaşlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır. Silivri hemşerilerimize karşı; patronu değil, evladı olacağız. Engel değil, destek olacağız. Alan değil, veren olacağız.

Gruplaşmayacak, bir bütün olacağız. Hep birlikte Silivri için çalışacak ve refah vakti diyeceğiz! Şehrimizin sorunlarını biliyoruz, biz bir ve beraberiz. Kazanan Silivri’miz ve Silivri belediyemiz olacak. Allah çıktığımız yolda muvaffakiyetler nasip eylesin. Hayırlı olsun.