Ömerli Barajı doldu, İstanbul'da yeşil ve mavi buluştu

İstanbul’un önemli su kaynaklarından Ömerli Barajı, son yağışların ardından doluluk oranını artırarak adeta görsel bir şölen sundu. Yeşil doğa ile mavinin buluştuğu baraj havzası, dron görüntülerinde etkileyici manzaralar oluşturdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranlarında dikkat çeken bir yükseliş yaşanırken, Ömerli Barajı da en fazla su tutan kaynaklardan biri olarak öne çıktı. Yağışlarla birlikte su seviyesinin yükselmesi, hem kentin su ihtiyacı açısından umut verdi hem de doğaseverlere eşsiz görüntüler sundu.

İstanbul’un su ihtiyacında kritik öneme sahip olan Ömerli Barajı’nda yaşanan bu doluluk artışı, uzmanlara göre önümüzdeki süreç için olumlu bir tablo çiziyor.