Ömerli Barajı'nda biri bebek 4 kişi mahsur kaldı

Ömerli Barajı’na pikniği giden biri bebek 4 kişilik aile boş buldukları kayık ile barajda açıldı. Baraj ortasında mahsur kalan aileyi köylüler kurtardı. Kurtarma anları kameraya yansıdı.

Olay dün 13.30 sıralarında Ömerli Barajı’dan meydana geldi. Piknik için Ömerli Barajı kenarına giden biri bebek 4 kişilik aile baraj kıyısında bulunan kayığa binerek suya açıldı. Suda sürüklenmeye başlayan aile bir müddet yardım bekledi. Suda sürüklenen kayığa muhtar ile köylüler fark etti. Sürüklenen kayığın yanına deniz motoru ile giden köylüler halat bağlayarak aileyi barajdan kurtardı. Karaya getirile ailenin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken kurtarma anları kameraya yansıdı.

Aileyi kurtaranlardan köy sakini Tuncay Ferikoğlu, “Karşı tarafa bir aile gelmiş pikniğe orada bir boş sandal buluyorlar, biniyorlar sandala. Biz de o arada yukarıda oturuyorduk arkadaşlar beraber, baktık sandal sürükleniyor. İtfaiye aramışlar. Biz de hemen motorlarımıza koştuk. 1 kilometre aşağıda yakaladık. Yanımızda Muhtarımız Turgay Kırman ile beraber gittik. Allah’tan bir şey olmamış 4 kişi vardı kayığın içinde iki bayan vardı bir ufak bebek vardı” dedi.