Ömerli Barajındaki balık popülasyonu kaçak avlanma tehlikesiyle karşı karşıya

Ömerli Barajında avcıların kaçak şekilde balık avlaması barajdaki balık popülasyonuna zarar veriyor. Zıpkınla, ağ ile veya elektroşok ile balıkların öldürülerek avlanması ortaya görenleri üzen görüntülerin çıkmasına neden oluyor. Karaya vuran ve çeşitli yaralanma izleri bulunan ölü balıklar aynı zamanda kötü kokuya da neden oluyor.

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  • 08.06.2022 10:30
  • Güncelleme: 08.06.2022 10:47
Ömerli Barajındaki balık popülasyonu kaçak avlanma tehlikesiyle karşı karşıya
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Ömerli barajında bazı kişilerin kaçak şekilde ve bilinçsizce avlanması barajdaki balık popülasyonuna ciddi zarar veriyor. Kaçak avcıların iddiaya göre ağ ile, zıpkın ile veya balıklara elektrik vererek anaç balıkları avlanması nedeniyle balıkların ölüleri kıyıya vuruyor. Kıyıya vuran ölü balıklarda görülen farklı yaralanma izleri ve bazı balıkların gözlerinin yuvasından fırlamış olması, balıkların farklı yöntemlerle avlandığını gösteriyor. Ölü balıklar aynı zamanda çevreye kötü kokuların da yayılmasına neden oluyor. Çevre halkı, kaçak avlanma nedeniyle barajdaki anaç balıkların tehlikede olduğunu belirtiyor.

“Anaç balıklarımızı zıpkınla şokla, serpmeyle, akıllara gelebilecek her çeşitle katlediyorlar”

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Temel Könenç, “Anaç balıklarımızı bu şekilde zıpkınla şokla, serpmeyle, akıllara gelebilecek her çeşitle katlediyorlar. Bunlar bizim milli değerlerimiz, bunlar kolay kolay bizim sularımızda yetişmiyor. Yetişen anaç balıkları da bizim insanlarımız böyle katlediyor. Buna artık bir dur diyelim. Biz gelecek neslimize yeni yeni balıklar üretip bırakmamız lazımken biz kendi ellerimizle bunları katlediyoruz. Buna lütfen bir dur diyelim. Bu balığa kesinlikle şok vermişler, gözleri patlamış çünkü. Zıpkın yarası yok bunda. Diğer birkaç tanesine baktığımızda zıpkın yarası vardı. Ama bu hayvan kesinlikle elektroşok yemiş.

Yasa dışı şekilde kişiler gece burada millet elini ayağında çektikten sonra gece karanlıkta gelip bu işi yapıyorlar. Kolluk kuvvetlerimiz geziyor ama bunlara yetişemiyor. Kolluk kuvvetlerimizin de gezebileceği bölgeler var. Misal buradan dolaşıp karşıya geçene kadar kolluk kuvvetlerimizin de sekiz ile on kilometre yol gitmesi lazım. Kolluk kuvvetlerimiz buradan karşıya gidene kadar zaten adamlar kaçıyor. Ormanın içinde birisi. Yakalayamazsın daha. Bunları koruyalım. Böyle katliamlara son verelim artık. Yeter artık yeter” dedi.

İHA

SHA Editör
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