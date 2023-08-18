Omsan Logistics'e SupplyTech Breakthrough Awards'tan ödül

Omsan Logistics, dijital uygulamaları ve bitmiş araç lojistiği alanında yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla SupplyTech Breakthrough Awards’ta ödüllendirildi. Programda, ‘Yılın İnovatif Taşımacılık Yönetimi Ödülü’ kategorisinde ödül alan şirket, otomotiv lojistiği alanında devreye aldığı dijitalleşme projeleri ile maliyet, iş gücü ve zamandan önemli oranda tasarruf sağladı.

İnsan odaklı dijitalleşme süreçlerini büyüme stratejisinin merkezine koyan OYAK Grubu Şirketlerinden Omsan Logistics, söz konusu alanda yürüttüğü başarılı çalışmaları ile SupplyTech Breakthrough Awards programı tarafından ‘Yılın İnovatif Taşımacılık Yönetimi Ödülü’ (Transport Management Innovation) kategorisinde, dijital uygulamaları ve bitmiş araç lojistiği alanında yürüttüğü çalışmalar ile ödüle hak kazandı. Toplam bin 400 başvurunun olduğu programda Omsan Logistics, SupplyTech Breakthrough Awards’a layık görülen Türk firması oldu.

Yapılan açıklamaya göre, teknolojiyi lojistik süreçlerle birlikte kullanan kuruluşların değerlendirildiği programda, tedarik zinciri ile lojistik sektöründeki teknolojik ürün ve hizmetler; yenilik, verim, işlevsellik, değer, doğru kullanım ve yönetilebilirliğin yanı sıra etki kriterleri çerçevesinde ele alınıyor. Şirketlerin, tedarik zinciri alanında teknik, ticari, akademik ve pazarlama uzmanlarından oluşan jüri heyeti tarafından değerlendirildiği programda, kategorilerinde ilk sırayı alan kuruluşlar global çapta ödüllendiriliyor.

Şirketin çalışmaları hakkında şu bilgiler veridi:

Müşteri deneyimine yönelik, dijital yetkinlik alanını artırarak, iş modeli dönüşümünü sağlayan ve operasyonel süreçleri iyileştiren projeleriyle müşteri memnuniyetini her zaman bir üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen şirket, tüm bu dijital dönüşüm süreçlerinde uyguladığı hizmetlerle uluslararası platformlarda da dikkat çekiyor.

Araç takibi, lojistik yönetim sistemi, yük takibi, tedarikçi ve müşteri portalları, müşteri ilişkileri yönetimi, depo yönetim sistemleri ve otomotiv lojistiği sistemleri alanlarında dijitalleşme çalışmalarını hayata geçiren şirket; bugüne kadar 7 şirkette ve 65 lokasyonda, 15’in üzerinde kurumsal yazılım ve 700’ün üzerinde kurumsal uygulama kullanıcısı ve müşterisi ile 60’tan fazla entegrasyon sağladı.

Dijitalleşme alanında yaptığı çalışmalar ile depolama hizmetinde sıfır hata hedefiyle siparişleri otomatik olarak alan şirket, ürün tipi ve sektörüne göre özel dizaynlarla müşteri entegrasyonunu sağlıyor.

Denizyolu konteyner taşımacılığı, depolama ve otomotiv lojistiği alanlarında müşterileri için yüklerini online ve şeffaf olarak takip edebilecekleri dijital yük takip uygulamasını hayata geçiren şirketin, dijital uygulamaları arasında; self servis uygulamalar, kiosklar, anlık araç izlenebilirliği, müşteri sistemi ile entegrasyon, RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) kullanımı öne çıkıyor.

Maliyet, iş gücü ve zamandan tasarruf

2023 yılının ilk yarısında dijitalleşme çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Omsan Logistics, hayata geçirdiği projeler ile maliyet, iş gücü ve zamandan tasarruf sağlarken, kapasitesini artırmayı da başardı. Depo ve dağıtım operasyonlarında gerçekleştirdiği “Rota ve Yük Optimizasyonu” adlı dijital projesi ile minimum maliyet ile maksimum dağıtım hacmine ulaşan şirket, tekrara dayalı rutin işlerin Robotik Süreç Otomasyonu ile otomatize edilmesiyle birlikte iş gücü ve zamandan önemli oranda tasarruf sağladı.