Omsan Logistics'in tren işletmeciliği hakkı 5 yıl daha uzatıldı

Omsan Logistics’in, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Türkiye’deki ulusal demiryolu hatlarında işletmecilik yapılabilmesine olanak sağlayan Demiryolu Emniyet Yönetim Sistemi (DEYS) belgesinin süresi 5 yıl daha uzatıldı.

Son dönemde ‘yeşil taşımacılık’ olarak nitelendirilen demiryolu taşımacılığı alanında öne çıkan Omsan Logistics’in, Türkiye’de tren işletmeciliği yapabilmek için alınması zorunlu olan Demiryolu Emniyet Yönetim Sistemi (DEYS) belgesinin süresi 5 yıl daha uzatıldı.

Yapılan açıklamaya göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından denetlenen DEYS, tüm demiryolu işletmecilerinin emniyetli çalışmasını sağlayan, tehlikelerin azaltılmasına, risklerin düşürülmesine yönelik önlemlerin sistematik olarak belirlenmesini ve buna göre kuralların, talimatların, süreçlerin devamlı takip edilerek revize edilebilmesini imkan tanıyan organizasyonel yapı olarak tanımlanıyor.

“Hedefimiz demiryolu taşımacılığında daha da büyümek”

Omsan Logistics Genel Müdürü Cömert Varlık, lojistik sektörünün köklü oyuncularından birisi olarak, ‘yeşil taşımacılık’ kavramının odağında bulunan demiryolu taşımacılığını kendileri için stratejik büyüme alanı belirlediklerini hatırlattı. Varlık, şirketin son yıllarda demiryolu taşımacılığının hizmet portföyündeki ağırlığını giderek daha da artırdıklarını belirterek, “Geçtiğimiz yıl Türkiye’de demiryolu ile yapılan toplam taşımaların yüzde 15’ini gerçekleştirerek, demiryolu taşımacılığı yapan özel firmalar içinde lider konuma yerleştik. Bugün 15 adet lokomotif ve 400’den fazla vagondan oluşan filomuzla bu alanda müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Tren taşımacılığı karbon salınımını azaltıyor

Özellikle AB Yeşil Mutabakatı ile son dönemde lojistik firmalarının hayata geçirdiği emisyon azaltımına katkı sağlayan projelerin büyük önem kazandığını vurgulayan Cömert Varlık, ‘Dijital Karbon Ayak İzi Hesaplama’ uygulaması aracılığıyla yapılan hesaplamalara göre, 2021’de gerçekleştirdikleri operasyonlarda demiryolu hattı kullanımı ile 2 milyon 220 bin 154 ağacın dengeleyebileceği karbon salımına eşdeğer tasarruf sağladıklarını ifade etti.

Gelecek dönemde özellikle ‘yeşil taşımacılık’ tarafında yatırımlarına hız vereceklerini kaydeden Varlık, “Türkiye’nin demiryolu tren işletmeciliği yetki belgesine sahip ilk özel tren işletmecisi unvanını taşıyoruz. Aldığımız bu belgeyle daha da büyüyerek önümüzdeki yıllarda da demiryolu taşımacılığının yaygınlaştırılmasına ve karbon emisyonu salınımının azaltılmasına önemli katkılarda bulunarak sürdürülebilirlik anlamında hem ülkemize hem de dünyaya fayda sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.

Verilen bilgiye göre DEYS sertifikası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 5 yıllık sürelerde veriliyor. Bakanlığın yayınladığı ulusal / uluslararası yönetmelik ve prosedürlere uyum sağlayan firmalar DEYS sertifikası almaya hak kazanıyor. Bakanlık, sertifika süresi içerisinde her yıl denetimler düzenliyor. Denetimler sırasında DEYS ile ilgili eksik görülen noktalar firmalara bildiriliyor. Bir sonraki yıl denetimlerde eksik görülen noktaların tamamlanıp tamamlanmadığına bakılıyor. DEYS Türkiye’de, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) dışında sadece 3 özel firmada bulunuyor.