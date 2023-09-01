Omsan Logistics, Stevie Awards'tan bu yıl da iki ödül aldı

Omsan Logistics, iş dünyasının satış ve müşteri hizmetleri alanındaki en önemli ödülleri arasında yer alan Stevie Awards’tan bu yıl da iki ödül ile döndü.

Omsan Logistics, ‘Lojistik Sektöründe İş Geliştirme Başarısı’ kategorisinde, sunduğu ‘Yeşil ve Entegre Lojistik Hizmetleri’ ile Altın ödülün, yarışmanın IBA programında ise ‘B2B Hizmetler’ kategorisinde sunduğu ‘Multimodal ve Sürdürülebilir Lojistik Çözümleri2 ile Gümüş ödülün sahibi oldu.

Çevreci, entegre, dijital ve sürdürülebilir hizmetleriyle müşteri memnuniyetini odağına alan OYAK Grubu Şirketlerinden Omsan Logistics; satış, müşteri hizmetleri ve iş geliştirme alanlarında dünyanın önde gelen ödülleri arasında yer alan ABD merkezli Stevie Awards’ta bu yıl da iki ödüle layık görüldü.

Her ölçekteki kuruluş ve farklı sektörlerden 2 bin 300’ü aşkın adayın değerlendirildiği yarışmada finalistler, dünya çapında 170’ten fazla profesyonelin verdiği puanlara göre belirlendi. Şirket bu yılki yarışmanın ‘Lojistik Sektöründe İş Geliştirme Başarısı’ kategorisinde, ‘Yeşil ve Entegre Lojistik Hizmetleri’ ile Altın ödülün, yarışmanın IBA programında ise ‘B2B Hizmetler’ kategorisinde sunduğu ‘Multimodal ve Sürdürülebilir Lojistik Çözümleri’ ile Gümüş ödülün sahibi oldu.

Şirket, son yıllarda müşterilerine sunduğu entegre ve yeşil taşımacılığa uygun lojistik hizmetlerine intermodal, demir yolu ve deniz yolu taşımacılığını da dahil etti.

Şirket daha yeşil bir dünya için çalışıyor

Daha yeşil bir dünya için sürdürülebilirlik alanında somut adımlar atmayı sürdüren şirket, bu alanlarda, ‘yeşil taşımacılık’ olarak da nitelendirilen demir yolu taşımacılığında sunduğu hizmetlerle fark oluşturuyor. Demir yolu taşımalarının portföyündeki ağırlığını sürekli artıran firma, büyüme stratejisinin merkezinde yer alan çevreci yaklaşımı ve sunduğu hizmetlerle karbon salımının azaltılmasına da katkıda bulunuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce, dengeli, bütünleşik, çevreyle dost ve sürdürülebilir yük taşımacılığının desteklenmesi amacı ile hazırlanan ‘Kombine Taşımacılık Yönetmeliği’ kapsamında ‘Yeşil Lojistik Belgesi’ almaya hak kazanan şirket, küresel lojistik yaklaşımlar çerçevesinde sürdürülebilirlik uygulamalarını tüm iş süreçlerinde yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Multimodal hizmetleriyle fark oluşturuyor

Yapılan açıklamaya göre, ‘Türkiye’nin demir yolu tren işletmeciliği yetki belgesine sahip özel tren işletmecisi’ unvanının sahibi olan şirket, Türkiye’de demir yolu ile gerçekleştirilen taşımalar içerisinde 2022 yılında yüzde 15 pay alarak, özel firmalar içindeki lider konumunu güçlendirmişti. Şirketin geçen yıl hayata geçirdiği proje kapsamında da Türkiye ile Slovakya arasında kurulan ithalat - ihracat hattında karşılıklı tren seferleri gerçekleştiriliyor.

Şirket, lojistik sektöründe uçtan uca hizmet verme prensibi ve multimodal taşımacılık yetkinliği ile yenilikçi ve alternatif çözümler geliştiriyor. Şirket, iş ortaklarının taleplerine uygun olarak hava, deniz, kara ve demir yolu taşımacılığı kombinasyonu ile multimodal hizmetler sunarak optimal bir hizmet ağı oluşturuyor. Şirket bu kapsamda, ürünlerin üretildiği andan son kullanıcıya ulaştığı noktaya kadar her aşamada deneyimli kadrosu ile hızlı ve güvenli B2B süreçleri tasarlıyor.

45 yıllık tecrübesiyle lojistik sektöründe öncü konumunu sürdüren şirket, yurt içi ve yurt dışında kara yolu, deniz yolu, hava yolu, demir yolu, intermodal taşımacılığı, serbest ve gümrüklü depolama, mikro dağıtım, proje taşımacılığı, ev ve ofis lojistiği, gümrükleme ve sigorta gibi geniş bir hizmet yelpazesine sahip.