OMÜ Minibüsçüler Kooperatifi'nden 'valiz ücreti' açıklaması

Bir dolmuşçunun öğrencilerden ‘valiz için ayrı ücret talep ettiği’ iddiasıyla ilgili açıklama yapan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Tarkan Demirci, öğrencilerden valiz parası almadıklarını, valizle kapattıkları koltuğun ücretini talep ettiklerini söyledi.

Samsun’da üniversite hattında çalışan bir dolmuş şoförünün, dolmuşa valizle binmek isteyen öğrencilerden ücret talep etmesi, öğrenciler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerin depremzedeler için yurtlarından ayrılarak memleketlerine döndüğü sırada çekilerek sosyal medyada paylaşılan görüntü tepkilere yol açtı.

"Fırsatçılık diye görünüyor ama inanın öyle bir durum yok"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Minibüsçüler Kooperatifi üyeleri ise bir araya gelerek açıklama yaptı. Minibüsçüler adına konuşan Kooperatif Başkanı Demirci, "Araçlarımızda depremzedelerden ve öğrenci arkadaşlardan valizleri için para aldığımız yönünde karalama kampanyası ve fırsatçı durumuna düşürme gibi olaylar ile karşı karşıya kaldık. Böyle zor bir süreçte bizim afetzedelerimizden, öğrenci arkadaşlarımızdan valizleri için kesinlikle ücret talebi söz konusu değildir. Bizim buradaki en büyük sıkıntımız öğrenci arkadaşlar yanlarında 4-5 valizle geldiklerinde yolcu koltuklarını kapatmak zorunda kalıyoruz. 14 kişilik olan bir araçta 4 kişilik kapasitesi kapattıktan sonra mecburen kapattığımız koltuğun ücretini talep etmek zorunda kalıyoruz. Bununla ilgili olarak da Samsun Ulaşım Dairesi’nin kent toplu taşımada belirli bir yönergeleri vardır. 9. maddenin 6. bendinde açık açık göstermektedir. Burada bir fırsatçılık diye görünüyor ama inanın öyle bir durum yok. Bu şekilde lanse edilmesi bizleri üzdü. Video olayının yaşandığı gün aracımız otogardan hareket edip, Atakum istikametine gelen ve içinde afetzede veya öğrenci bulundurmayan bir araçtır. Gizli kamerayla çekim yapılıyor ve mağduriyet oluşturuyor. Ama bu durum sorgulama yapılmadan bizi farklı yerlere çekiyor" dedi.

"Böyle bir günde öğrencilerden para talep ettiği için şikayetçi oldum"

Görüntüyü çeken öğrenci Furkan Canbolat ise “Minibüse bindiğimde dolmuş şoförü valiz için ekstra ücret talep etti. Bir Samsunlu olarak bu durumu garipsedim. Sebebini merak ederek sorduğumda ücretlendirmeyi kendisinin başlattığını söyledi ve gayet haklıymış gibi şikayet edebileceğimizi ifade etti. Ben de böyle bir günde öğrencilerden valiz parası talep ettiği için şikayetçi oldum. Valizlerin kapladıkları koltuklardan para aldıklarını söylediler fakat böylesine dolmuş bir minibüste 2 tane valizin doldurduğu koltuğun parası düşünülmemelidir. Zaten bu minibüs çok doluydu" diye konuştu.