On binler Cumhuriyet için yürüdü

Cumhuriyet'in 100. yılı Tekirdağ'da on binlerce kişinin katıldığı kortej yürüyüşüyle kutlandı.

On binler Cumhuriyet için yürüdü
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Cumhuriyet’in 100. yılı Tekirdağ’da on binlerce kişinin katıldığı kortej yürüyüşüyle kutlandı.

Cumhuriyet’in 100. yılı tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediliyor. Sabah yapılan çeşitli etkinliklerin ardından Süleymapaşa’da kortej yürüyüşü düzenlendi. Köprübaşı mevkiinde bir araya gelen on binlerce vatandaş, ay yıldızlı Türk bayraklarıyla donatılan Hükümet Caddesi boyunca yürüdü. Yürüyüşün başını jandarma komandolar çekerken, vatandaşlarda cadde boyunca korteje destek verdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kortej, Tarihi Tekirdağ Valiliği önünde sona ererken, burada günün anlam ve önemini anlatan çeşitli konuşmalar yapıldı.