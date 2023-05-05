On binler Kakava Hıdırellez Şenlikleri için Edirne'ye akın etti, adım atacak yer kalmadı

Edirne’de her yıl 5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Kakava Hıdırellez Şenlikleri’ni takip etmek isteyen on binlerce kişi Edirne’ye akın edince caddelerde adım atacak yer kalmadı.

Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Edirne’de sabahın erken saatlerinden itibaren Kakava Hıdırellez Şenlikleri coşkuyla kutlanmaya başladı. Kentin tarihi ve turistik yerlerini de gezmeyi ihmal etmeyen ziyaretçiler, kent genelinde yoğunluk oluşturdu. Şehrin en işlek caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesi’nde yoğun kalabalık nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Havadan görüntülenen kent genelindeki yoğunluk, bir diğer yandan esnafın yüzünü güldürdü. Tarihi çarşılardan alışveriş yapan ardından da kentin meşhur lezzeti olan tava ciğerin tadına bakmak isteyen ziyaretçiler, ciğercilere akın etti.

Şenlikler için kente akın eden turistler, Selimiye Meydanı başta olmak üzere kentin çeşitli noktalarında romanların çaldığı 9/8’lik oyunlara eşlik ederek gönüllerince eğlendi. Öte yandan bahar tacı satıcılarının önünde de yoğunluk oluştu. Şenliğe uyum sağlamak için birbirinden renkli konseptlerle Edirne’ye akın eden turistler, aldıkları bahar taçları ile fotoğraf çektirdiler.

"Yüz binlerce misafirimizi ağırlıyoruz"

Yerli ve yabancı yüz binlerce misafiri ağırladıklarını söyleyen Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Edirne Valiliğinin öncülüğündeki turizm enformasyon ofisinde gelen ziyaretçilere şehrin bütün destinasyonlarını anlattıklarını belirtti.

"Bu yıl daha yoğun katılım var"

Bu yıl şenliklerin daha yoğun katılımla gerçekleştirildiğini söyleyen Edirne esnafından Nejat Yavuz, sabahın erken saatlerinden itibaren dükkanlarını açıp misafirlerini beklemeye başladıklarını ve bunun karşılığını aldıklarını ifade etti.

Çok farklı şehirlerden gelenler olduğunu söyleyen Yavuz, Selimiye Meydanı’nın yapılmasının çok iyi olduğunu ve burasının bir cazibe merkezi haline geldiğini belirtti.

Kakava ve Hıdrellez şenliklerinin en yoğun kutlandığı şehirlerin başında Edirne’nin geldiğini söyleyen ciğerci esnafı Uğurcan Imrak, Kakava’nın bereketiyle geldiğini ve yoğun bir kalabalık olduğunu ifade etti.

Kakava Şenlikleri için İstanbul’dan Edirne’ye geldiklerini söyleyen Nurcan Zeyna, özel olarak renkli kıyafetler giydiğini ve burada tarihi noktaları gezip yemek yiyip şenliklerin coşkusunu yaşayacaklarını belirtti.

Şenlikler için Almanya’dan gelen Nilüfer Bezdiricioğlu, Kakava ve Hıdrellez şenliklerine renk katmak için rengarenk giyindiğini belirtti.

Şenliklerin yoğun katılımla yapılmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyen müzisyen Remzi Küçükduvan, İzmir’den, Bursa’dan, İstanbul’dan, Ankara’dan ve çeşitli bölgelerden gelen turistlerin müziklere eşlik ettiğini ve verdikleri bahşişlerle kendilerini sevindirdiklerini belirtti.