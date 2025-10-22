On binlerce çalışan, çocuklara destek için adım atacak

Kurumsal esenlik çözümü Wellbees’in 2021’den bu yana düzenlediği şirketler arası global adım meydan okuması, bu yıl ilk kez platform kullanıcısı olup olmadığına bakılmaksızın tüm şirketlerin katılımına açıldı. 1-30 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek etkinliğe 100’den fazla ülke faaliyet gösteren on binlerce şirket çalışanının katılımı bekleniyor.

Dünya genelinde 100’ün üzerinde ülkede hizmet veren kurumsal esenlik çözümü Wellbees tarafından düzenlenen şirketler arası global adım meydan okuması Wellbees Challenge’ın 11’incisi 1-30 Kasım tarihlerinde yapılacak. On binlerce çalışanın birbirine meydan okuduğu etkinlik ilk kez, Wellbees kullanıcısı olup olmadığına bakılmaksızın tüm şirketlerin katılımına açıldı. Geçmiş yıllardaki organizasyonlarda olduğu gibi bu yıl da etkinlik bir iyilik hareketine dönüşecek. Buna göre Wellbees Challenge’ta yer alan şirketler sayesinde UNICEF Türkiye Milli Komitesi’ne ‘Enerji Desteği’ bağışı yapılacak.

"Etkinliğimiz küresel bir iyilik hareketine dönüştü"

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Wellbees CEO’su Melis Abacıoğlu, "Etkinlik, en başından bu yana adımların ötesine geçen bir anlam taşıdı; şirketleri dayanışma, bağlılık ve toplumsal katkı etrafında buluşturan küresel bir iyilik hareketine dönüştü. Katılan şirketlerde çalışanların ortalama yüzde 50 daha fazla adım attığını, etkinlik esnasında sosyal bağların yüzde 45 güçlendiğini; adım sayısında yaşanan artıştaki bu pozitif ivmenin etkinlikten sonra da devam ettiğini ve sosyal bağların yüzde 28’inin etkinlikten sonra da sürdüğünü görüyoruz. Bu sonuçlar, meydan okumanın uzun vadeli bir etki oluşturduğunun en somut göstergesi. Şirket olarak, çalışanların esenliğini desteklerken atılan her adımı çocuklara umut taşıyan bir katkıya dönüştürmekten de gurur duyuyoruz. Tüm şirketleri, çalışanlarının iyilik halini güçlendirirken toplum için de kalıcı bir değer üretmeye davet ediyoruz" dedi.