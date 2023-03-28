Ön çapraz bağ yaralanmalarında vida kullanılmadan iyileşmek mümkün

Fiziksel aktivitelerin bazen yaralanmaları da beraberinde getirebildiğini belirten ve Press Fit hakkında bilgi veren Op. Dr. Zafer Çoban, “Ülkemizde, ön çapraz bağ yaralanmasının tedavisinde Press Fit olarak uluslararası dergide kabul görmüş, daha kalın ve sağlam bir yapı olan patellar tendon kullanılarak uygulanan yöntem ile iyi sonuçlar elde edilmiştir. En önemli farklılık, distal tesbitte vida veya implant kullanmadan kemik yapıların sıkıştırılması ile sağlam bir yapı elde edilmesidir” dedi.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Op. Dr. Zafer Çoban, hayatın stresini azaltmak, yaşam enerjisini artırmak ve modern yaşamın bir parçası haline gelen sporun artık olmazsa olmazlar arasında yerini aldığına dikkat çekti. Çoban, ruh ve beden sağlığını daha iyi hale getirmek için başlanan ve günlük rutine eklenen fiziksel aktivitelerin bazen yaralanmaları da beraberinde getirebildiğini belirtti. Doktor Çoban, ön çapraz bağ yaralanmalarında vida kullanılmadan iyileşmenin mümkün olduğunu söyledi.

“Diz, en çok zorlanan eklemlerden biri”

Dizlerimizin, fiziksel aktivitemizde vücudumuzun yükünü taşıyan ve en çok zorlanmaya maruz kalan eklemlerimizden olduğunu dile getiren Op. Dr. Çoban, “Dizler muhteşem bir mekanizma ile vücudumuzun yükünü ayaklara iletirken, yuvarlanma ve kayma efekti ile geniş bir hareket açıklığı sağlamaktadır. Bu durum nedeniyle dizlerde yaralanmalar da sık görülür. Bunlardan en önemlisi de spor hayatımızı sonlandıran ve günlük hareketimizi de kısıtlayan ön çapraz bağ yaralanmalarıdır. En sık futbol gibi çarpışmalı sporlarda görülse de, tenis gibi bireysel yarışmacı sporlarda da ön çapraz bağ yaralanmaları ile sık karşılaşılmaktadır. Diz hafif bükülmüş pozisyonda ani dönüşler, ani hızlanmalar veya düşme sonrasında yaralanmalar görülebilir” dedi.

“Cerrahinin amacı, kopmuş olan bağın yerine aynı yüklere karşı dayanabilecek bir yapı oluşturmaktır”

Ön çapraz bağ yaralanmalarında en önemli tedavi metodunun cerrahi tedavi olduğunu vurgulayan Op. Dr. Çoban, “Bunun yanında fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları, akut yaralanma sonrası dizlik ve istirahat de önerilmektedir. Cerrahinin amacı; kopmuş olan bağın yerine aynı yüklere karşı dayanabilecek bir yapı oluşturmaktır. Çoğunlukla yeni bir materyal gerekmektedir. Birçok cerrahi teknik ve yeniden bağ oluşturmak için kullanılan tendon ve bunları sabitlemek için implantlar kullanılmaktadır. En sık diz iç bölgesinden alınan hamstring tendonlarının askı sistemi ile kullanılması uygulanmaktadır. Bu yöntemle iyi sonuçlar elde edilmişse de tendon kalınlığı ve kuvveti artırılması ihtiyacı oluşmuştur” diye konuştu.

“Press Fit ile en önemli farklılık vida veya implant kullanılmadan kemik yapıların sıkılaştırılması”

Press Fit tedavisi hakkında da bilgi veren Op. Dr. Çoban, “Ülkemizde, ön çapraz bağ yaralanmasında Press Fit olarak uluslararası dergide kabul görmüş olan daha kalın ve sağlam bir yapı olan patellar tendon kullanılarak uygulanan yöntem ile grefttin daha sağlam olması maksatlanmıştır. En önemli farklılık alt kemiğe tespit sırasında, vida veya implant kullanmadan kemik yapıların sıkıştırılması ile sağlam bir yapı elde edilmesidir. Böylece operasyon sonrası kanama azalmakta ve iyi bir fizik tedavi sonrası spora erken dönüş sağlanmaktadır. Cerrahi sonrası cerrah-hasta ve fizyoterapist etkileşimi günlük hayata ve spora dönüş için en önemli etkendir” şeklinde konuştu.