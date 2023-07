On ülkeden genç oyuncular tek oyunda aynı sahnede buluştu

Macaristan’ın ünlü yazarı Imre Madch’ın 200. doğum yıldönümü vesilesiyle, Budapeşte Tiyatro ve Film Sanatları Üniversitesi tarafından ’İnsanın Trajedisi’ adlı oyun çerçevesinde Madch Projesi düzenlendi. Projeyle birlikte on ülkeden 250 genç oyuncu aynı sahnede 7 saatlik bir performans sergiledi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü, Budapeşte Tiyatro ve Film Sanatları Üniversitesi’nin davetiyle Macaristan’da düzenlenen “Uluslararası 10. Tiyatro Olimpiyatlarına” gitti. Fransa, İngiltere, Polonya, Yunanistan, Gürcistan, Kanada gibi on farklı ülkeden üniversitenin yer aldığı organizasyona Türkiye’den yalnızca İstanbul Aydın Üniversitesi katıldı. GSF Drama ve Oyunculuk Bölümü öğrencileri, Macaristan’da düzenlenen olimpiyatta Prof. Mehmet Birkiye’nin yönetmenliğinde sergiledikleri "The Tragedy of Man" oyunuyla büyük beğeni kazandı.

Oyunun yazarı Imre Madac’ın 200. yaş gününe istinaden ‘The Tragedy of Man’’adlı oyun tamamen yeni bir konseptle sahnelendi. Her sahne farklı bir ülkeden gelen tiyatro öğrencileri tarafından ana dillerinde oynandı. Olimpiyatların son gösterisi olan oyun, 250 oyuncu ile yedi saat sahnelendi. Macaristan devlet televizyonu tarafından tamamı çekilen tiyatronun Eylül ayında yayınlanması planlanıyor.

“Oyunda etkili gruplardan biriydik”

Olimpiyatın öğrenciler için oldukça verimli geçtiğini belirten Prof. Mehmet Birkiye, oyunla ilgili şu bilgileri verdi:

“Macar yazar Imre Madac’ın ‘The Tragedy of Man’’adlı oyunu sahnelendi. Bu oyun 15 sahneden oluşuyor. Her ülkeye bir sahne verdiler. Macaristan’da bütün gruplar Budapeşte Devlet Tiyatroları Sanat Yönetmeni Attila Vidnynszky tarafından birleştirildi. Öğrencilerimiz çok önemli bir yönetmenle çalıştılar. Ondan çok şey öğrendiler. 20 günlük bir çalışmaydı. Yaklaşık her gün sekiz saat prova yaptılar. Diğer on ülkenin öğrencileriyle ilişkiler kurdular. Birlikte birçok sahnede oynadılar. Tiyatro grubumuz oyunda etkili gruplardan biriydi ve çok güzel tepkiler aldı. Disiplin, çalışma ve projeye destekleriyle ilgi çekici oldular.”

“Türkiye’den davet alan tek okuluz”

Olimpiyatta yer alan tek Türk okulu olduklarını ifade eden Birkiye, “Budapeşte Tiyatro ve Film Sanatları Üniversitesi’nin davetiyle katıldık. Öğrencilerinin arasında önemli ödüller alan oyuncular ve yönetmenlerin olduğu bir okul. Bu aslında onların projesi. Dünyadan 10 okulla birlikte bizi de davet ettiler. Türkiye’den davet alan tek okul biziz. Çok iyi iletişimiz oldu. Başka projeler de geliştireceğiz. Okul olarak işbirliklerimiz devam edecek” dedi.

250 oyuncuyla yedi saat sahnelendi

Yedi saatlik oyuna oldukça yoğun bir ilgilin olduğunu belirten Birkiye, “Oyun olimpiyatların son gösterisiydi. 250 kişilik oyun yedi saat sahnelendi. Macaristan devlet televizyonu tiyatronun çekimini yaptı. Eylül ayında yayınlayacaklar. Oyuna yoğun bir ilgi vardı ve tüm seyirciler yedi saat boyunca oyunu izledi. Oyunun konusu ise ’Hazreti Adem, Havva ve Şeytan’ üçgeninin yaradılıştan sonuna kadar geçirdiği serüven. Biz de oyunda Bizans’taki bir hikâyeyi anlattık” diye konuştu.

“Tiyatroyu ortak dil olarak kullandık”

Olimpiyatla birlikte dünyanın önemli yönetmenlerinin bir araya geldiğini de söyleyen Birkiye, “Tiyatro olimpiyatları kar amacı gütmeyen kuruluşlardır. Dünyanın bütün büyük yönetmenleri dört yılda bir olimpiyatla bir araya geliyor. Tiyatro bütün sınırları, kültürleri ve düşünce farklılıklarının aşılması için bir araç olarak kullanılır. Burada da tiyatro ortak dil olarak kullanılmaya çalışıldı. Gençler de bunun çok güzel bir parçası oldu. Tiyatro bu kadar önemliyken, kültürler arası bir köprü kuruyorken belki ülkemizde de bu alana doğru bir adım atılabilir. Farklı düşüncelerin köprü kurması hem tiyatro hem de insan için iyi bir şey olur” dedi.