Onarılan bisikletler depremzede çocukları mutlu etti

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle hizmete sunulan Tamirhane’de onarılan atıl vaziyetteki bisikletler, depremzede ailelerin çocuklarına hediye edildi.

Nilüfer Belediyesinin tüketim kültürüne karşı onarım kültürünü desteklemek amacıyla Nilüfer Kent Konseyi ile birlikte hayata geçirdiği “Tamirhane”, kuruluş amacına uygun örnek bir çalışmaya imza attı. Nilüferliler’in katılımıyla, ahşaptan tekstile ve kent mobilyalarına kadar birçok nesnenin yeniden hayat bulacağı Tamirhane’de, ilk olarak atıl vaziyetteki bisikletler elden geçirilerek yeniden işler hale getirildi.

Gönüllü vatandaşlar, muhtarlar ve mahalle komitelerinin de desteğiyle toplanan atıl vaziyetteki bisikletler, Tamirhane’de gönüllü bisikletçiler tarafından onarılarak yeniden kullanılabilir hale getirildi. Bu şekilde kullanıma hazır hale getirilen 120’yi aşkın bisiklet, Bursa’da yaşayan depremzede ailelerin çocuklarına armağan edildi. Dağıtım sırasında Tamirhane’yi ziyaret ederek depremzede çocukların sevincine ortak olan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de bu anlamlı projeye destek veren herkese teşekkür etti.