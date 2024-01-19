Onarmak için çıktığı çatıdan kafa üstü düşen adam yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde bulunan çay ocağının çatısından düşen işletme sahibi yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi’nde bulunan çay ocağının çatısından düşen işletme sahibi yaralandı.
Olay, saat 11.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Necdet Sezer üzerinde bulunan spor salonunun çay ocağında meydana geldi. Çay ocağının çatısına çıkan işletme sahibi Erol B.(46), çatı onarımı yaparken dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düştü. Yaralanan adamın imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.