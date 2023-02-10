Önce 6 yaşındaki Kübra, ardından 6 aylık hamile annesi kurtarıldı

Hatay’ın Nurdağı ilçesinde 6 aylık hamile kadın enkazdan 115 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Öte yandan genç kadının 6 yaşındaki kızının da bir saat önce sağ olarak kurtarıldığı aktarıldı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da ekipler aralıksız çalışarak hayat kurtarmaya çalışıyor. Nurdağı ilçesinde 4 katlı Zeynep Apartmanı’nın enkazından güzel bir haber daha geldi. Önce ekipler enkazdan 6 yaşında Kübra isimli kız çocuğunu kurtardı. Bu güzel haberin ardından çalışmalarına hız veren ekipler kız çocuğunun annesine ulaştı. 6 aylık halime Zahide Kaya 115 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Bu iki güzel haber sevinçle karşılanırken o anlar kameralara yansıdı.