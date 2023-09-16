Önce altyapı sonra asfalt

İnegöl Belediyesi, altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Kemalpaşa Mahallesinde 7 sokakta toplam bin 300 metre uzunluğunda asfalt uygulaması gerçekleştiriliyor.

İnegöl’de devam eden altyapı çalışmalarında içme suyu hatlarının tamamlandığı bölgelerde asfalt uygulamaları sürüyor. Yaz döneminde Mahmudiye, Hamidiye, Mesudiye Mahalleleri ve Park Caddesi gibi ana arterlerde yapılan asfalt uygulamalarının devamında, Kemalpaşa Mahallesinde de yol kaplama çalışmaları başladı. Bu çerçevede Kemalpaşa Mahallesinde; Ilıca, Bizim, 1. Özlem, Özer, Sülün, Hicran ve 2. Uludağ Sokaklarda asfalt çalışması başladı. Toplamda 1300 metre uzunluğunda asfalt uygulaması gerçekleştiriliyor.

Başkan Taban çalışmaları yerinde inceledi

Bu sabah başlayan asfalt uygulama çalışmalarını Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Hem çalışmaları gören hem de devam eden çalışmalar hakkında kamuoyuna bilgilendirme yapan Başkan Alper Taban, hedefin her evin musluğundan kaliteli içme suyunun akması olduğunu söyledi.

Altyapı çalışmaları Alanyurt bölgesinde sürüyor

İnceleme sırasında açıklama yapan Başkan Taban, “Bugün Kemalpaşa Mahallesinde asfalt çalışmalarını incelemek üzere geldik. Burada Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından asfalt uygulaması gerçekleştiriliyor. Biliyorsunuz daha önce altyapı çalışması yapılmıştı. Kazı çalışmaları nerede yapılıyorsa o muhitte ister istemez rahatsızlıklar da oluşuyor. Yazın yapıyoruz toz toprak, kışın çamur gibi Yine aynı şekilde o alanda araçların geçmesiyle bölgede yaşayan insanların konforunun etkilenmesinden kaynaklı sorunlar yaşandığını biliyoruz. Bugün de bu çalışmalar Alanyurt bölgesinde devam ediyor. İçme suyu hatları yenileniyor” dedi.

Hedef çeşmelerden kaynak suyunu akıtmak

Kemalpaşa Mahallesinde içme suyu çalışmalarının tamamlandığını hatırlatan Başkan Taban, “Bu çalışmaların bir amacı var. Uludağ’ın hemen yamacındayız. Vatandaşımızın da en kaliteli içme suyuna ulaşmasını arzu ediyoruz. Özellikle kaynak suyunu vatandaşımızın çeşmesinden akıtmak gibi bir hedefimiz var. Burada da öncelikle altyapıların yenilenmesi gerekiyordu. Bunu Alinur Aktaş Başkanımıza ilettiğimizde onlar da bu işe 2 katrilyon gibi ciddi bir kaynak ayırdı. Bu çalışmalar bu şekilde yürütülüyor. Kemalpaşa Mahallesi bölgesinde bu çalışmalar tamamlandı. Daha önce Hamidiye, Mahmudiye, Mesudiye, Burhaniye ve Turgutalp Mahallelerimizde çalışmalar yapıldı. Şu anda da Alanyurt bölgesinde çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Suyun kalitesi artacak

Bu çalışmalar tamamlandıkça vatandaşların suyun akmaması ya da basınç gibi sorunlarının da çözüldüğünü kaydeden Başkan Taban “Bunlarla beraber aynı zamanda baraj projemizle suyun kalitesi ve lezzetinde de değişiklik olduğunu vatandaşlarımız hissedecek. Bunlar hedef projelerimiz. Maliyet açısından büyük projeler ama bunları biz Allah’ın izniyle bir hedef olarak önümüze koyduk.”

7 sokağa 9 milyon TL’lik asfalt yatırımı

“Kemalpaşa Mahallemizde şu anda asfalt uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Altyapı çalışmaları tamamlanan; Ilıca Sokakta 450 metre, Bizim Sokak 55 metre, 1. Özlem Sokak 40 metre, Özer Sokak 70 metre, Sülün Sokak 90 metre, Hicran Sokak 490 metre ve 2. Uludağ Sokak 100 metre olmak üzere toplamda 1300 metrelik asfaltlama çalışması yapılıyor. Bu çalışmanın maliyeti de 9 milyon TL. Helali hoş olsun. Ben yapılmasından dolayı çok mutluyum. Emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Mahalle sakinlerimize çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.