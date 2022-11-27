Önce anahtarı, sonra otomobili çaldı

Beyoğlu’ndaki şüpheli, önce eve girip otomobilin anahtarını aldı, sonra da park halindeki aracı çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar kameraya anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Beyoğlu Kılıçali Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. 20 Kasım Pazar tarihinde yaşanan olayda 3 şüpheli girmek istedikleri evin önüne gece saatlerinde geldi ve belirledikleri eve girerek çalmak istedikleri otomobilin anahtarını içeri girip aldı. Kameralara takılan 3 şüpheliden biri daha sonra çaldığı anahtarla otomobili çalıştırıp olay yerinden uzaklaştı. Konuyla ilgili Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine ihbarda bulunulması üzerine ekipler inceleme başlattı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin yanında bulunan 2 kişiyle önce eve girerek otomobil anahtarını çaldığını, daha sonra anahtarını çaldığı araç ile olay yerinden uzaklaştığını gördü. Araç plakası üzerinden sorgulama yapan ekipler, aracın Gaziosmanpaşa’da bulunan akaryakıt istasyonundan birden fazla kez yakıt aldığı ve aracın sürekli bu bölgede Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) kayıtlarına takıldığı görüldü. Gaziosmanpaşa’da yapılan çalışmalar sonucunda 24 Kasım Perşembe tarihinde Karayolları Mahallesi’nde aracı tespit eden ekipler M.E.Ç. isimli şüpheli şahsı da suça konu olan araç ile yakaladı.

Konu ile ilgili yakalanan M.E.Ç isimli şüpheli şahıs, “Evden Hırsızlık” ve “Oto Hırsızlığı” suçlarından 25 Kasım Cuma tarihinde adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.