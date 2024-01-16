Önce avukat, sonra basın görevlisini bahane etti...18 bin lira ceza yedi

Bursa’da alkollü sürücüler için uygulama noktası kuran trafik ekipleri, trafik terörüne geçit vermedi. Alkol uygulamasına takılan bir sürücü, önce avukatı, sonra basın görevlisini bahane etmeye çalıştı. Cihazı üflemeyi ısrarla kabul etmeyen sürücüye 18 bin lira ceza kesilirken, araç trafikten men edildi, ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.

Merkez, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi’nde uygulama noktası kuran polis ekipleri, sabaha kadar kontrol yaptı. Uygulama noktasını görünce frene basan sürücüyü fark eden polis, aracın yanına gitti. Araçtan inen sürücü, alkol testi yapılacağını anlayınca önce ‘kan testi yaptırmak istiyorum’ diye ısrarcı oldu. Alkolmetreyi karşısında gören sürücü, önce avukat bahanesine sığındı. Bahaneleri boşa çıkan sürücü, bu kez de kendisini çeken basın görevlilerini bahane ederek cihaza üflemeyi kabul etmedi. Polis ekiplerinin dakikalarca ısrar etmeye çalıştığı sürücü, ikna olmayınca polis, araç sahibine 18 bin lira ceza yazdı, ehliyetine 2 yıl süreyle el koydu. Şahsın otomobili de trafikten men edildi.