Önce çarptı, sonra çarptığı kişiye 50 TL attı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü çarptığı kişinin üzerine 50 TL attı.

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  • 08.04.2022 17:42
  • Güncelleme: 08.04.2022 21:17
Önce çarptı, sonra çarptığı kişiye 50 TL attı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü çarptığı kişinin üzerine 50 TL attı.

Kaza, Hastane Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.O.‘nün idaresindeki araç G.Ç.’ye çarptı. Kazada yolda yayan yürüyen G.Ç. yaralandı. İddiaya göre, olaydan hemen sonra araç sürücüsü H.O. yaralı G.Ç.’nin yanına gelerek üzerine 50 TL para attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri araç sürücüsünü gözaltına aldı.

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Araç sürücüsü H.O. emniyetteki ifadesinde 50 TL para vermek istediğini fakat G.Ç.’nin bunu kabul etmediğini beyan etti. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı ve 6 saat sonunda hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

İHA

SHA-Y
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