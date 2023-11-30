Önce çocukları, sonra da kendisiyle damadı tüp mide ameliyatı oldu

İstanbul’da çocuklarının ameliyat sayesinde kilo verdiğini gören Yazgül Başlıtepe, bu sefer damadıyla birlikte zayıflamak için tüp mide ameliyatı oldu.

İstanbul’da yaşayan Yazgül Başlıtepe’nin kilo problemi yaşayan kızı ile oğlu, yaklaşık 1 sene önce tüp mide ameliyatı oldu. Çocuklarının aldığı olumlu sonucun ardından kilo problemi yaşayan anne Başlıtepe de aynı yöntemi denemeye karar verdi. Ameliyat olmak için kızının kocasıyla birlikte Op. Dr. İsmail Çalakoğlu’na başvuran Başlıtepe, tüp mide ameliyatı olarak 3 haftada 11 kilo verdi.

“Özellikle ameliyatlı tedavilerde daha kesin sonuçlar alıyoruz”

Obezite hastalığından kurtulmak için en etkili yöntemlerden birinin ameliyat olduğunu dile getiren Op. Dr. İsmail Çalakoğlu, “Obezite dediğimizde tanım gereği vücudumuzdaki yağ dokusu fazlalığı, depolanmış yağın fazlalığı oluyor ve bu bize hastalık yapıyor. Tüm dünyada en önemli sorunların başında obezite gelmektedir. Ülkemizde de, Avrupa’da da insanların 3’te 1’i obez ve Avrupa’da ülke olarak biz birinciliği kimseye kaptırmıyoruz. Bu hastalıklardan kurtulmak için birçok tedavi yöntemleri var. Bunlardan bir tanesi diyet, egzersiz. Bunları başaramayan ya da diyet yapmasına rağmen tekrar kilo alan hastalarımızda ameliyat ve ameliyatsız çözümlerde ortada. Biz özellikle ameliyatlı tedavilerde daha kesin sonuçlar alıyoruz. Özellikle şeker ve tansiyon gibi hastalıkların iyileşmesinde ameliyatlı yöntemlerin daha etkili olduğu gözlemliyoruz. Mesela diyelim ki şeker hastasısınız ve bir ameliyat olacaksınız, her gün kendinize iğneyle ilaç enjekte ediyorsunuz, bu ameliyatlardan sonra yüzde 60 - 65 oranında ilaçlardan tamamen kurtulmak mümkün oluyor. Yüzde 30 oranında hastamızda ilaçlarında azalmaya gidiyor. 3 tane ilaç kullanıyorsa mesela 1 taneye düşürüyor. Yani yüzde 90 - 95 oranında şeker hastalığına iyi gelen ameliyatlar. Her hasta ameliyat olacak diye bir şey yok. Önce ciddi bir değerlendirmeden geçiriyoruz. Sonrasında hastalarımızı ameliyata kabul ediyorsak ciddi bir değerlendirme yapıyoruz. Sonunda hepsini geçen hastalarımız ameliyata uygun görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha önce iki çocuğuna sonra ise anne ve damadına aynı operasyonu yaptıklarını belirten Op. Dr. İsmail Çalakoğlu, “Bu ailede bizim ailemizden birisi. Daha evvel annemiz bize iki tane yavrusunu emanet etmişti. Oğlu ve kızını ameliyat etmiştik. Oğlunun mesela erken yaşta görülen bir şeker hastalığı vardı. Ameliyat şifa oldu. Yine kızımızın kilo problemi vardı o da kilolarını verdi. Şimdi sıra anne ve damadımıza geldi. Onların da şimdi ameliyatlarını yaklaşık 1 ay önce yaptık. Annemizin şeker ve tansiyon hastalığı, damadımızın sadece kilo problemi vardı” dedi.

“Baktım çocuklarım baya iyi gidiyor, sonra ben de olmaya karar verdim”

Ameliyattan önce birçok probleminin olduğunu ama operasyondan sonra rahatsızlıklarının azaldığını aktaran Yazgül Başlıtepe, “Tansiyonum, şekerim, astımım bir sürü problemim vardı. Sonra ameliyata karar verdik. Geldik ameliyatımızı olduk, hafta oldu. İlaçların çoğunu bıraktım, şimdi sadece 1 tane ilaç kullanıyorum. Hastalığı ve kilo sorunu olanlara tavsiye ederim. Ameliyattan sonra 3 haftada 11 kilo verdim. Vermeye de devam ediyorum. Ameliyatı önce çocuklarım oldu. Baktım onlar baya iyi gidiyorlar, sonra ben de olmaya karar verdim” diye konuştu.

Bir sene önce eşinin tüp mide ameliyatı olduğunu belirten Gökmen Aydın, “Ben de uzun yıllardır hep yüksek kilolarla yaşamak zorunda kaldım. Zaman zaman diyet programları uyguluyordum ama sonuç olamıyordum. 1 sene önce eşim İsmail hocada ameliyat oldu. Eşim iyi sonuç alınca ben de ameliyat olarak kilo vereceğime kanaat getirdim. Ameliyattan sonra nefes almam değişti, yataktan kalkmam değişti, gün içinde daha enerjiğim. Ben de 3 haftada 13 kilo verdim. Kesinlikle tavsiye ediyorum” dedi.