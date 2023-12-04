Önce fotoğrafçı sonra avukat dolandırdı

Ankara’da 2019 yılında evlenen Resul Bacaksız ve eşi, düğün fotoğrafçısının fotoğraflarını vermemesi üzerine başvurdukları avukatın da kendilerini dolandırdığını iddia etti.

Ankara’da yaşayan Resul Bacaksız, 2019’un temmuz ayında gerçekleşen düğünü için anlaştığı fotoğrafçıdan düğün albümünü teslim alamadı. İddialara göre Bacaksız, fotoğrafçıya ücretini vermesine rağmen, fotoğrafçı tarafından yaklaşık 1 buçuk sene boyunca bekletildi. Bacaksız bu süre içerisinde düğün fotoğraflarına ulaşamadığı için avukata başvurdu. Avukat tarafından ise kendisine davanın açıldığı ve kazanıldığı belirtildi. Ancak belirli bir süre sonra Bacaksız, avukattan da haber alamamaya başladı. Avukat tarafından herhangi bir dava açılmadığını ve dolandırıldığını iddia eden Bacaksız, yaşananları İhlas Haber Ajansı’na anlattı.

2020 yılının sonuna kadar fotoğrafçının kendisini çeşitli bahanelerle oyaladığını söyleyen Bacaksız, “2020 yılının sonuna kadar tam 1,5 yıl bekledim. Ondan sonra ’hard diskim yandı’ diyerek bizi oyaladı. Ben de avukata başvurdum. Durumumu ve mağduriyetimi anlattım. Avukat bununla alakalı dava açabileceğimizi söyledi. 1 Mart 2021 tarihinde avukata vekalet verdim” diye konuştu.

“Bana ‘davayı kazandık 24-25 bin lira gibi bir para alacaksın’ dedi”

Resul Bacaksız, vekalet verdiği için avukattan haber gelmesini beklediğini, ardından ağustos ayında avukata harç parası ve bilirkişi ücreti parası adı altında 2 bin lira ödediğini belirtti. 2021 yılının aralık ayına kadar avukattan tarafına başka bir bilgi gelmediğini iddia eden Bacaksız, “Senenin sonuna kadar herhangi bir gelişme olmadı. Avukattan bilgi alamıyordum. Sorduğumda sürekli geçiştirdi. 2022 yılının ocak ayında avukatı tesadüfen gördüm ve durumu sordum. ‘Davayı kazandık, toplamda yatırdığın paralarla birlikte 24-25 bin lira gibi bir para alacaksın. Karşı tarafın yatırması için bir ay kadar bir süre verildi’ dedi” ifadelerini kullandı.

Bu görüşmenin üzerinden iki ay geçtikten sonra avukata tekrar ulaşan Bacaksız, avukatın karşı tarafın parayı yatırmadığını ve icraya başvurduklarını ve sıra beklediklerini söylediğini savundu. 2023’ün mayısına kadar süreçten bir sonuç alamadığını aktaran mağdur, geçirdiği bir iş kazası üzerine başka bir avukata başvurduğunu söyledi.

“UYAP’tan benim adıma hiçbir dava açılmamış”

Fotoğrafçıya açtığı dava hakkında yeni bir avukata danıştığını da belirten Bacaksız, “Kendisi Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sistemi üzerinden eşimin ve benim Kimlik numaram üzerinden kontrol ettiği zaman bizim adımızla açılmış bir dava olmadığını söyledi. Avukata ulaşamadığım için sekreterine bir not bıraktım ve beni aramamasını söyledim. Beni açık açık dolandırmışsınız dedim. Bunun üzerine yarım saat içinde beni geri aradı açmadım. Mesaj yazdım ve ’mahkemeye başvurduğunuzu söylediniz, benim adıma 2,5 yıldır hiçbir dava açmamışsınız’ dedim. O da zaten ortada dava olmadığını fotoğrafçıyla protokol yaptıklarını söyledi. Daha sonra mevcut avukatım girdi devreye, protokolleri bizimle paylaşın ödeme tarihlerine bakalım dedi. Bu sözde olduğunu söylediği evrakları bizimle paylaşmadı. Avukatım haziran ayında savcılığa gitti ve dolandırıcılıktan dolayı suç duyurusunda bulundu” diye konuştu.

“Avukatıma şikayetimizi geri çekmemizi söylemişler”

Bu süreç içerisinde kendilerine herhangi bir resmi dönüş olmadığını da aktaran Bacaksız, “Yaklaşık 3 hafta önce karşı tarafı temsil eden avukat tarafından bize dönüş yapıldı. Bu konuyla alakalı avukatıma mağduriyetimizin giderileceğini fakat şikayetimizi geri çekmemizi söylemişler. Daha sonra şikayetimizi geri çeksek bile bu avukat suçu olduğu için savcının her halükârda incelemeye alacağını söylediler. Sonuçta yine yargılanırız ve boşuna para vermiş oluruz dediler. Benim şikayetimle ilgili iki savcıyla görüşmüşler ve bu suçtan en fazla kınama cezası alacaklarını, hatta ceza almama ihtimallerinin bile olduğunu söylediler. Bundan dolayı bu suçların göz ardı edilmesini istemiyorum. Savcılıktan şikayetime bugüne kadar hiçbir cevap gelmedi. Ben bu konuyla alakalı adaletin yerini bulmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.