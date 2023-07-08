Önce izlediler sonra dayanamayıp dans ettiler

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kentin en işlek noktalarından biri olan yürüyüş yolunda akşam saatlerinde yanlarında getirdikleri teyple dans eden grup, vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kentin en işlek noktası olan yürüyüş yolunda akşam saatlerinde yanlarında getirdikleri teyple müzik çalan 2 dansçı cadde üzerinde dans etmeye başladı. Yürüyüş yolundan geçen vatandaşların dikkatini çeken dansçıları gören vatandaşlar o anları kayda aldı. Çevredeki vatandaşlar alkışlarla eşlik ederken önce yaşlı bir adam sonra küçük bir kız pistin ortasına atlayarak dans etmeye başladı. Keyifli dakikaların yaşandığı o anlar ise kameralara yansıdı.