Önce kazada sıkıştığı yerden kurtuldu, ardından araçtaki cep telefonu için ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli’de TEM Otoyolu İzmit geçişinde kamyonetin tıra arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada kamyonette sıkışan 2 yaralıyı itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralılardan birinin, çıkarıldıktan sonra araçta kalan annesinin aldığı cep telefonunu istemesi üzerine tekrar harekete geçen ekipler araçtan telefonu bulup yaralıya teslim etti.

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Bekirdere Viyadüğü İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 34 DB 623 plakalı klima yüklü kamyonet, 42 VY 787 plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsü M.D. ve yolcu olarak yanında bulunan F.R.Y. araç içerisinde sıkıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde araçtan çıkarıldı.

Annesinin aldığı telefonu istedi

İtfaiye ekipleri, yaralılardan F.R.Y.’yi çıkarabilmek için kamyonetin ön camlarını söküp, araç içerisindeki bazı plastik parçaları söktükten sonra sol ön kapıdan yaralıyı çıkardı. Yaralı F.R.Y., sedyeye alınmadan önce ekiplerden aracın içerisinde bulunan cep telefonunu istedi. Telefonu kendisine annesinin aldığını ve güvenlik bilgilerinin telefonunda kayıtlı olduğunu söyleyen F.R.Y. için itfaiye ve polis ekipleri aracın içerisinde arama yaptı. Trafik polisi tarafından bulunan telefon F.R.Y.’ye teslim edildi. Sedyeyle ambulansa alınan F.R.Y., ambulansa gidene kadar gözünü telefonundan ayırmadı. Ambulansa ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.