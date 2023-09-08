Önce keşif yaptılar, sonra motoru çaldılar

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 hırsız önce keşif yaptılar sonrasında motoru çalıp kayıplara karıştılar. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Önce keşif yaptılar, sonra motoru çaldılar
Editör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 2 hırsız önce keşif yaptılar sonrasında motoru çalıp kayıplara karıştılar. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. İşten dönen Yavuzhan Ertürk (28) yorgun olduğu için 16 plakalı motorunu evinin önünde kilitleyerek bıraktı. Sabah saatlerinde evin olduğu sokağa gelen 2 hırsız önce keşif yapıp ardından motoru çalarak kayıplara karıştı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Hırsızların yakalanmasını isteyen Yavuzhan Ertürk, ”İşten yorgun gelmiştim. Kalktığımda motosikletimi bulamadım. Şikayetçiyim. Yetkililerden gereğinin yapılmasını rica ediyorum" dedi.