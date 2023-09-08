Önce öldürdü, sonra karakola gidip suçunu itiraf etti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 29 yaşındaki Cahit Altıtaş’ı ormanlık alanda av tüfeği ile vurarak öldüren şahıs, polis karakoluna giderek suçunu itiraf etti. Cinayeti işlediğini öne süren şahıs ile birlikte aynı aileden toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, A.C. isimli şüphelinin Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne itirafı ile ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, karakola giden A.C., Şeyhler Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda bir kişiyi tüfekle vurarak öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine ekipler harekete geçti. A.C.’nin tarif ettiği jandarma sorumluluk bölgesindeki alana giden ekipler 29 yaşındaki Cahit Altıtaş’ın cansız bedenini buldu. Vurularak öldürülen talihsiz gencin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hendek İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin 5 gözaltı

Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Olaya ilişkin A.C. ve ailesinden toplam 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.