Önce patpata sonra direğe çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde ’patpat’ olarak tabir edilen tarım aracına çarpıp kontrolden çıkarak refüjdeki direğe çarpan otomobil takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu-Kocaali D010 karayolu Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaali istikametine doğru seyir halinde olan G.Ç. idaresindeki 48 AFY 069 plakalı otomobil, önünde ilerlemekte olan ve patpat olarak tabir edilen tarım aracına çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki direğe de çarparak takla attı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince araç içerisinden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Bölgede ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.