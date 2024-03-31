Önce sandık başına ardından Adalar'a gittiler

İstanbul’da oy verme işlemi sürerken, sandık başındaki işlemlerini tamamlayan bazı vatandaşlar havanın da güzel olmasını fırsat bilerek Adalar’a gitti.

İstanbul’da saat 08.00’den itibaren vatandaşlar sandık başlarına gitmeye başladı. Oylarını kullanan bazı vatandaşlar ardından Adalar’a gitmek için Kabataş’taki vapur iskelesine geldi. Havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar, gezmek için Adalar’a gitti.

"Hava çok güzel Adalar’a yürüyüşe gideceğiz"

Dilbazer Yanış, "Oyumuzu erkenden kullandık. Hava güzel. Adalar’a yürüyüşe gideceğiz" dedi.

Emin Yıldızoğlu, "Oy kullanırken çok heyecanlıydım. Vaktimiz var. hava da çok güzel. Gezelim dedik. Kış yoğun oldu" diye konuştu.

Jermen Kıllıoğlu isimli bir vatandaş ise Adalar’a oy kullanmaya gittiğini söyledi.