Önceki gün şarampole uçan beton mikseri kurtarıldı

Bilecik’te geçtiğimiz hafta lastiği patlayarak şarampole uçan beton mikseri kurtarıldı.

Kaza; 14 Nisan günü Bilecik-Osmaneli karayolun Gülümbe rampalarında meydana gelmişti. Emre Ersöz idaresindeki 54 LG 476 plakalı beton mikseri, lastiğini patlaması sonucu kontrolden çıkarak 60 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanmıştı. Kazada sürücü araç içinde sıkışırken, uzun uğraşlar sonucu AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Halat yardımı ile yukarı çekilen yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Olay yerinde kalan beton mikseri 2 adet vinç yardımı ile şarampolden alındı. Ekiplerin bölgede geniş çaplı önlem alırken, Bilecik-Osmaneli karayolunda ulaşım uzun bir süre tek şeritten kontrollü bir şekilde verildi.