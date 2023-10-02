Öncelik toplum sağlığı: Metro istasyonları ve vagonlar her gün temizleniyor

Başkentte toplum sağlığını önceleyen çalışmalara imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, okulların açılması ve toplu taşımada kışlık servis düzenine geçilmesinin ardından metro istasyonları ve vagonlarındaki kapsamlı temizlik çalışmalarını daha da artırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda seyahat edebilmesi amacıyla toplu taşıma araçlarındaki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

EGO Genel Müdürlüğü, okulların açılması ve kışlık servis düzenine geçilmesiyle birlikte metro istasyonları ve vagonlarında gerçekleştirdiği geniş kapsamlı temizlik çalışmalarını artırarak devam ediyor.

Buharlı ekipmanlar kullanılıyor

EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı ekipleri düzenli olarak; metro istasyonları giriş noktaları, turnikeler, yürüyen merdivenler, asansörler ve reklam panoları dahil bekleme yerlerinde temizlik mesaisini günlük olarak gerçekleştiriyor.

Genel temizliğin yanı sıra iç ve dış mekânlarda buharlı ekipmanlarla da temizlik çalışması yapan ekipler, Başkentlilerin güvenli ve sağlıklı seyahat etmesini amaçlıyor.

“Yolcularımızın temiz, hijyenik ve güvenilir bir ortamda seyahat etmeleri için temizlik çalışması yapıyoruz”

Başkentlilerin temiz, hijyenik ve güvenilir bir ortamda seyahat edebilmeleri için günlük olarak temizlik çalışması yaptıklarını söyleyen EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı Raylı Sistemler Şefi Serdar Güneş, çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

“Yolcularımızın temiz, hijyenik ve güvenilir bir ortamda seyahat edebilmeleri için metro istasyonları ve vagonlarda günlük olarak temizlik yapıyoruz. Silip, detaylı mıntıkaları yapıyoruz. İstasyonlar temizleniyor. Ayrıca, seyahat edilen trenleri, yoğunluk durumuna bağlı olarak depo alanına alıyoruz. Burada vagonlar her gün paspaslanıyor ve cilalanıyor. Tutamaçlar ve oturulan koltuklar buharlı makinelerle siliniyor ve temizleniyor. İstasyonlarımız ise gerekli özen gösterilerek, merdivenlerimiz de dâhil köpük ve çamaşır suyu kullanılarak temizleniyor.”