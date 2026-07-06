Önder Çolak: 'Bora Balcıoğlu'nun da Halkın İradesinin de Yanındayız'

Silivri Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz Ayı I. Birleşimi'nde konuşan CHP Grup Başkanvekili Önder Çolak, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'na desteklerini yineleyerek, CHP Grubu'nun birlik içinde hareket ettiğini vurguladı.

“Hizmetler Aksamadan Sürecek”

Balcıoğlu'nun fiziken mecliste bulunmasa da ortaya koyduğu hizmet anlayışının devam ettiğini belirten Çolak, sosyal belediyecilikten taviz vermeyeceklerini söyledi. Çiftçiden emekliye, gençlerden kadınlara kadar toplumun tüm kesimlerine yönelik hizmetlerin aynı kararlılıkla sürdürüleceğini ifade eden Çolak, "Bu belediyenin gerçek sahibi halktır. Biz de milletin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

“Birlik Mesajı Verdi”

CHP'li 25 meclis üyesinin oy birliğiyle Yalçın Ekici'yi Belediye Başkanvekili seçtiğini hatırlatan Çolak, bunun parti içindeki birlik ve dayanışmanın en güçlü göstergesi olduğunu belirtti. CHP'yi bölmeye yönelik girişimlerin sonuç vermeyeceğini ifade eden Çolak, halkın iradesine sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyledi.

Bora Balcıoğlu görevine dönene kadar Başkanvekili Yalçın Ekici'nin emaneti kararlılıkla taşıyacağını dile getiren Çolak, "Biz halkın, demokrasinin ve adaletin tarafındayız. Silivri için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yangın Uyarısı Yaptı

Konuşmasının sonunda geçtiğimiz günlerde Silivri'de yaşanan yangınlara değinen Çolak, yangından etkilenen vatandaşlara ve üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vatandaşları özellikle yaz aylarında daha dikkatli olmaya çağıran Çolak, anız yakılmaması, kontrolsüz ateş yakılmaması, cam şişe ve sigara izmariti gibi yangın riskini artıran davranışlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Yangınla mücadelede görev yapan itfaiye ekiplerine, kolluk kuvvetlerine, belediye personeline, kamu kurumlarına ve gönüllülere teşekkür eden Çolak, yaşanan dayanışmanın Silivri'nin birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, Temmuz ayı meclisinde alınacak kararların ilçe adına hayırlı olmasını diledi.