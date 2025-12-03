Önder Çolak'tan Mecliste Engelliler İçin Hizmet Sunumu ve Yeni Yıl Çağrısı

Çolak, CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel’i kutlayarak konuşmasına başladı. Ardından Silivri Belediyesi’nin “Engelsiz Silivri” vizyonu doğrultusunda yürüttüğü hizmetlerin sosyal belediyeciliğin güçlü bir örneği olduğunu vurguladı. Müdürlük kayıtlarında 156 engelli birey ve düzenli eğitim desteği sağlanan 202 çocuk bulunduğunu belirten Çolak, bugüne kadar 1.583 bireysel eğitim, 837 grup çalışması ve 1.141 dil-konuşma seansı gerçekleştirildiğini aktardı.

Ailelere destek sağlayan “Engelsiz Mola” hizmetinin 234 kez verildiğini, mutfak ve sanat atölyelerinde toplam 1.972 buluşma düzenlendiğini, oyun ve spor etkinlikleriyle 599 kez çocukların sosyal yaşama dahil edildiğini ifade etti. Yaz okullarında 121 etkinlik, ihtiyaç tespiti için 151 değerlendirme yapıldığını, engelli nakil aracının ise 7.916 kez hizmet verdiğini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın manifestosunu meclise okuyan Çolak, erişilebilirlik, eğitimde fırsat eşitliği, istihdam, sağlık hizmetlerine erişim ve sosyal güvence başlıklarında kapsamlı bir haklar çerçevesi sundu. Manifesto, engelli bireylerin yaşamın her alanında tam ve bağımsız biçimde yer almasını hedefleyen politikaları içeriyor.

Konuşmasının sonunda yeni yıl dileklerini paylaşan Çolak, hukukun adil işlediği, ekonomik şartların iyileştiği, gençlerin umutla geleceğe baktığı bir Türkiye temenni etti. “Yeni yılın Silivri’ye barış, huzur ve dayanışma getirmesini diliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.