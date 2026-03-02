Önder Çolak'tan 'Vicdan Belediyeciliği' Çıkışı

Silivri Belediyesi’nin Mart ayı meclis toplantısında söz alan Çolak, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun sıklıkla vurguladığı “Vicdan Belediyeciliği” kavramını sosyal politikalar üzerinden değerlendirdi. Çolak, vicdanın bir siyasi söylem değil, yönetim anlayışı olduğunu ifade ederek, empati temelli yerel yönetim modelinin günümüz ekonomik şartlarında zorunlu hale geldiğini söyledi.

“Belediyeler Sosyal Dayanışmanın Merkezi Olmalı”

Artan yaşam maliyetleri, asgari ücret ve açlık sınırı verilerine dikkat çeken Çolak, yerel yönetimlerin yalnızca altyapı hizmeti sunan kurumlar olmadığını belirtti. Ekonomik krizin vatandaşın mutfağına kadar ulaştığını dile getiren Çolak, özellikle Ramazan ayında kurulan iftar çadırlarının bu tabloyu net biçimde ortaya koyduğunu ifade etti.

Kadın cinayetleri ve toplumsal şiddet verilerine de değinen Çolak, kadınların güvenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Sosyal destek mekanizmalarının yaygınlaştırılmasının artık bir tercih değil, sorumluluk olduğunu söyledi.

Sosyal Projeler Vurgulandı

Konuşmasında belediyenin hayata geçirdiği projelere de yer veren Çolak; Kent Lokantası, öğrencilere yönelik kahvaltı desteği, burs ve eğitim projeleri, kız öğrenci yurdu, kreş yatırımları, ücretsiz HPV aşısı uygulaması, sosyal tesisler ve Gaziler Evi gibi hizmetleri sıraladı. Bu çalışmaların “Vicdan Belediyeciliği” anlayışının sahadaki karşılığı olduğunu dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen sosyal destek projelerine de değinen Çolak, kadınlara ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik dayanışma ağının güçlenerek süreceğini belirtti. “Makam geçici, adalet kalıcıdır” anlayışıyla hareket ettiklerini kaydeden Çolak, belediyeciliğin merkezine insanı koyduklarını ifade etti.