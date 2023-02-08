Onlarca ev ve iş yerinin yıkıldığı Gölbaşı ilçesini İHA görüntüledi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde çok sayıda yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bazı sokaklarda da oluşan çukurlara araçların düştüğü görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki sokaklarda enkaz yığını haline gelen binalar ve ilçedeki sessizlik, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri tarafından görüntülendi. İlçede çok sayıda bina yıkılırken yollarda da deprem sebebiyle göçükler oluştu. İlçeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor. Yollarda oluşan çukurlara araçların düştüğü görüntülendi. Şehir merkezindeki bina enkazlarında arama kurtarma ekipleri çalışmaları sürüyor.