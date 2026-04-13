Onlarca Tutuklama, Binlerce Sorgulama: İşte Silivri'nin Asayiş Raporu!

Silivri’de huzur ve güven ortamının tesisi için güvenlik güçleri sahada adeta kuş uçurtmuyor. 6-12 Nisan tarihleri arasını kapsayan bir haftalık denetim bilançosu, ilçedeki asayiş uygulamalarının boyutunu gözler önüne serdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından koordine edilen çalışmalarda on binlerce sorgulama gerçekleştirildi.

Jandarma Sahada: 21 Aranan Şahıs Tespit Edildi

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendi sorumluluk bölgelerinde 7 bin 903 şahıs ve 6 bin 505 aracı titizlikle inceledi. Bu denetimler sonucunda 21 aranan şahıs yakalanırken, 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca 32 yoklama kaçağına işlem yapıldı, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetten 18 Bin GBT Sorgusu

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise merkez ve yoğun bölgelerde 18 bin 297 kişiye GBT sorgulaması yaptı. 2 bin 743 aracın kontrol edildiği uygulamalarda, 43 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı. Denetimlerde ayrıca 43 yoklama kaçağı tespit edilirken, 4 adet ruhsatsız silah ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Huzur Operasyonları Kesintisiz Sürecek

Toplam tabloda 26 bin 200 sorgulama ve 64 yakalama ile sonuçlanan denetimler, Silivri’de suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü kanıtladı. Yetkililer, vatandaşların huzuru için yol kontrol noktaları ve şehir içi denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.

