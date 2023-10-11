Onlarca vatandaş otobüslerde mahsur kaldı: Hatalı park isyanı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yanlış yere park eden otomobil, daracık sokakta trafiği kilitledi. Onlarca araç ve otobüs sokakta ilerleyemezken, vatandaşlar bu otobüslerden inip sokağa dökülerek, “Kasaptan ehliyet alanlar lütfen trafiğe çıkmasın” dedi.

Olay, Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’nın Ertuğrul Mahallesi’nde bulunan Güneş Sokak’ta meydana geldi. Tekirdağ’da hatalı park edilen bir otomobil, şehrin merkezindeki trafiği adeta durdurdu. Caddede onlarca halk otobüsü ve otomobil kuyruk oluştururken, otobüste bekleyen yolcular sokağa dökülerek hatalı park eden aracın otomobilin sürücüsüne isyan etti. Halk otobüsü şoförleri de araçlardan inip durumu polise bildirerek hatalı park eden aracın başında mola verdi.

“Kasaptan ehliyet alanlar lütfen trafiğe çıkmasın”

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, “Bir saattir yukarıda bekliyoruz. Yani araba kullanmayı bilmeyenler, kasaptan ehliyet alanlar lütfen trafiğe çıkmasın. Bu hareketi doğru bulmuyorum. Bu kadar insan burada bekliyor. Halk otobüsleri bekliyor yazık günah” dedi.

Uzun bir bekleyişten sonra otomobilin sürücüsü, aracına binerek hızlıca gözlerden kaybolurken, tıkanan trafik ise normale döndü ve otobüslerdeki yolcular da rahat bir nefes aldı.