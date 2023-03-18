Önlerine çıkan tilkiyi beslediler

Bursa’nın İnegöl ilçesinde doğaya çıkan hayvanseverler, yanlarına gelen tilkiyi beslediler. O anlar amatör kameraya yansıdı.

İnegöl de yaşayan hayvansever Dilek Özsoy ve arkadaşları doğa hayvanlarını beslemek için kırsal Bahçekaya Mahallesi’ne gitti. Sokak hayvanlarını besledikleri sırada tilkiyi fark ettiler. Tilki hiç korkmadan hayvanseverlerin yanına gelip, atılan yemleri alarak ormana gitti. O anlar amatör kameraya yansıdı.